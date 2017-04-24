Рамос после удаления в матче с «Барселоной» поаплодировал судье и провоцировал Пике
Защитник «Реала» Серхио Рамос может быть дисквалифицирован дополнительно за свое поведение после удаления в матче чемпионата Испании с «Барселоной» (2:3), сообщает Marca. Рамосу была показана красная карточка на 77-й минуте встречи за грубый подкат против Лионеля Месси.
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Уходя с поля, Рамос саркастически поаплодировал главному судье встречи Эрнандесу Эрнандесу, а потом показал несколько жестов защитнику каталонцев Жерару Пике, показав тому, что он любит много болтать. Напомним, что словесная пикировка между игроками в СМИ и социальных сетях тянется давно.
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Энрике Луис
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|16
|14
|Удары в створ
|9
|7
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|8
|6
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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