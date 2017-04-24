Рамос после удаления в матче с «Барселоной» поаплодировал судье и провоцировал Пике

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Уходя с поля, Рамос саркастически поаплодировал главному судье встречи Эрнандесу Эрнандесу, а потом показал несколько жестов защитнику каталонцев Жерару Пике, показав тому, что он любит много болтать. Напомним, что словесная пикировка между игроками в СМИ и социальных сетях тянется давно.