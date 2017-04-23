«Реал» в меньшинстве проиграл «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу

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В составе хозяев мячи забили Карлос Каземиро (28-я минута) и Хамес Родригес (85). У гостей отличились Лионель Месси (33, 90) и Иван Ракитич (73). На 77-й минуте с поля был удален защитник «Реала» Серхио Рамос, получивший прямую красную карточку.

«Барселона» набрала 75 очков в 33 матчах и обошла «Реал» в турнирной таблице чемпионата. У мадридцев матч в запасе и такое же количество очков, но «Реал» уступает по дополнительным показателям.

В следующем туре «Реал» 26 апреля на выезде сыграет с «Депортиво», «Барселона» в тот же день примет «Осасуну».

Статистика «класико»

Месси сыграл в 31-м «класико» подряд (всего — 34) и обошел по этому показателю бывшего вратаря «Реала» Икера Касильяса (30), рекорд по этому показателю принадлежит известному в прошлом футболисту «Реала» Пако Хенто (35). Всего 43 «класико» за «Реал» провел защитник Маноло Санчис, у «Барселоны» по этому показателю нет равных Хави (42).

Месси забил 23 гола в 34 матчах и остался лучшим бомбардиром «класико» в составах обеих команд. Роналду в 27 матчах отличился 16 раз, а больше других в составе «Реала» ворота «Барселоны» поражал Альфредо ди Стефано — 18 раз. При этом Месси, оформив дубль в нынешнем матче, побил рекорд ди Стефано по количеству мячей в «класико» в чемпионате Испании. У ди Стефано было 14, у Месси стало 16.

Противостояние «Реала» и «Барселоны» признается главным «класико» в испанском футболе и одним из самых популярных в Европе. В воскресенье команды в различных турнирах встретились в 233-й раз, у «Реала» 93 победы при 91 у «Барселоны».

В чемпионатах Испании команды встречались 174 раза, «Реал» выиграл 72 матча против 69 у «Барселоны». В первом круге в Барселоне команды сыграли вничью (1:1), когда Серхио Рамос на последних секундах спас «Реал» от поражения.