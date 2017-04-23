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23 апреля 2017, 23:56 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Реал» в меньшинстве проиграл «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. «Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 2:3 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу Барселоны Лионель Месси оформил дубль забив решающий мяч на 92-й минуте. Увеличить
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В составе хозяев мячи забили Карлос Каземиро (28-я минута) и Хамес Родригес (85). У гостей отличились Лионель Месси (33, 90) и Иван Ракитич (73). На 77-й минуте с поля был удален защитник «Реала» Серхио Рамос, получивший прямую красную карточку.

«Барселона» набрала 75 очков в 33 матчах и обошла «Реал» в турнирной таблице чемпионата. У мадридцев матч в запасе и такое же количество очков, но «Реал» уступает по дополнительным показателям.

В следующем туре «Реал» 26 апреля на выезде сыграет с «Депортиво», «Барселона» в тот же день примет «Осасуну».

Статистика «класико»

Месси сыграл в 31-м «класико» подряд (всего — 34) и обошел по этому показателю бывшего вратаря «Реала» Икера Касильяса (30), рекорд по этому показателю принадлежит известному в прошлом футболисту «Реала» Пако Хенто (35). Всего 43 «класико» за «Реал» провел защитник Маноло Санчис, у «Барселоны» по этому показателю нет равных Хави (42).

Месси забил 23 гола в 34 матчах и остался лучшим бомбардиром «класико» в составах обеих команд. Роналду в 27 матчах отличился 16 раз, а больше других в составе «Реала» ворота «Барселоны» поражал Альфредо ди Стефано — 18 раз. При этом Месси, оформив дубль в нынешнем матче, побил рекорд ди Стефано по количеству мячей в «класико» в чемпионате Испании. У ди Стефано было 14, у Месси стало 16.

Противостояние «Реала» и «Барселоны» признается главным «класико» в испанском футболе и одним из самых популярных в Европе. В воскресенье команды в различных турнирах встретились в 233-й раз, у «Реала» 93 победы при 91 у «Барселоны».

В чемпионатах Испании команды встречались 174 раза, «Реал» выиграл 72 матча против 69 у «Барселоны». В первом круге в Барселоне команды сыграли вничью (1:1), когда Серхио Рамос на последних секундах спас «Реал» от поражения.

23.04.2017 21:45 основной раунд: 33-й тур Santiago Bernabeu
Реал 2:3 Барселона
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Зинедин Зидан Энрике Луис
Голы
28′ Каземиру 14
85′ Хамес Родригес (Виейра да Силва Марселу) 10
10 Лионель Месси (И. Ракитич) 33′
4 Иван Ракитич 73′
10 Лионель Месси (Жорди Альба) 90+2′
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 2
Виейра да Силва Марселу 12
77′ Серхио Рамос 4
Фернандес Иглесиас Начо 6
Тони Кроос 8
Лука Модрич 19
Криштиану Роналду 7
82′ Карим Бензема 9
Хамес Родригес 10
39′ Гарет Бэйл 11
Марко Асенсио 20
12′ 70′ Каземиру 14
81′ Матео Ковачич 16
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике
23 Самюэль Юмтити 39′
4 Иван Ракитич
8 Андрес Иньеста
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси 90+3′
5 Серхио Бускетс
17 Пако Алькасер 70′
21 Андре Гомиш
Статистика
2 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 16
14 Удары в створ 9
7 Угловые 4
13 Фолы 8
6 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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