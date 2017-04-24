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24 апреля 2017, 0:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» разгромил «Дженоа», увеличив отрыв от «Ромы» до 11 очков

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своём поле принимал «Дженоа». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.

В матче 33-го тура чемпионата Италии <span class=error>Ювентус</span> на своём поле принимал <span class=error>Дженоа</span>. Увеличить
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В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Пауло Дибала, Марио Манджукич и Леонардо Бонуччи, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Дженоа» Эськьель Муньос.

«Ювентус» (83 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая ближайшего преследователя «Рому» на 11 очков. У римлян матч в запасе. «Дженоа» (30) находится на 16-й строчке.

23.04.2017 21:45 основной раунд: 33-й тур Juventus Stadium
Ювентус 4:0 Дженоа
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Иван Юрич
Голы
17′ Эсекиэль Муньос 24
18′ Пауло Дибала (С. Хедира) 21
41′ Марио Манджукич 17
64′ Леонардо Бонуччи (М. Манджукич) 19
Составы
Норберту Мурара Нету 25
Мехди Бенатиа 4
Андреа Барцальи 15
Леонардо Бонуччи 19
Штефан Лихтштайнер 26
Квадво Асамоа 22
Гонсало Игуаин 9
Пауло Дибала 21
69′ Сами Хедира 6
Томас Ринкон 28
86′ Клаудио Маркизио 8
Роландо Мандрагора 38
82′ Марио Манджукич 17
Стефано Стураро 27
23 Эудженио Ламанна
3 Сантьяго Джентилетти
24 Эсекиэль Муньос
10 Оливье Нтчам
44 Мигел Велозу
94 Данило Катальди
9 Джованни Симеоне
11 Раффаэле Палладино
8 Николас Бурдиссо 67′ 34′
14 Давиде Бираски
22 Дарко Лазович 87′
15 Оскар Хильемарк
93 Диего Лаксальт 48′
16 Андреа Бегетто
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 2
4 Угловые 2
10 Фолы 13
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Джанпаоло Кальварезе (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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