«Ювентус» разгромил «Дженоа», увеличив отрыв от «Ромы» до 11 очков
В матче 33-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своём поле принимал «Дженоа». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.
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В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Пауло Дибала, Марио Манджукич и Леонардо Бонуччи, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Дженоа» Эськьель Муньос.
«Ювентус» (83 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая ближайшего преследователя «Рому» на 11 очков. У римлян матч в запасе. «Дженоа» (30) находится на 16-й строчке.
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Иван Юрич
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Джанпаоло Кальварезе (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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