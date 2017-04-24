«Ювентус» разгромил «Дженоа», увеличив отрыв от «Ромы» до 11 очков

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В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Пауло Дибала, Марио Манджукич и Леонардо Бонуччи, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Дженоа» Эськьель Муньос.

«Ювентус» (83 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая ближайшего преследователя «Рому» на 11 очков. У римлян матч в запасе. «Дженоа» (30) находится на 16-й строчке.