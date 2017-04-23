«Заря» проиграла «Черноморцу» в заключительном матче тура Премьер-лиги

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Матч завершился со счетом 1:2.

Гости активно начали матч и уже на 15-й минуте открыли счет. После углового у ворот одесситов «моряки» провели стремительную контратаку. Третьяков пробежался по правому флангу и сделал прострел, а опередивший Евгения Опанасенко в скорости Дмитрий Коркишко переправил мяч в дальний угол.

А в начале второго тайма команды обменялись реализованными пенальти. На 51-й минуте счет сравнял Рафаэль Форстер, а на 56-й Коркишко сделал дубль и принес победу «Черноморцу».

Таким образом, в турнирной таблице после 26-го тура, у «Зари» осталось 41 очко (3-е место в таблице), а «Черноморец» догнал «Александрию» в борьбе за 4−5 места (по 37) и опередил донецкий «Олимпик» (6-е место, 35).

Дуэт лидеров — донецкий «Шахтер» (69) и киевское «Динамо» (55).