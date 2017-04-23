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23 апреля 2017, 22:16 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Лас-Пальмас» и «Алавес» сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Футболисты «Лас-Пальмаса» и «Алавеса» не смогли выявить победителя в матче 33-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. Мяч в составе хозяев поля забил Кевин-Принс Боатенг (44-я минута). У «Алавеса» отличился Ибай Гомес (61-я). На 86-й минуте прямую красную карточку получил хавбек «Лас-Пальмаса» Марко Ливайя, вышедший на замену за три минуты до удаления.

«Лас-Пальмас» в следующем матче 26 апреля сыграет в гостях с «Леганесом». «Алавес» на следующий день примет «Эйбар».

23.04.2017 19:30 основной раунд: 33-й тур Gran Canaria
Лас-Пальмас 1:1 Алавес
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Солар Кике Сетьен Маурисио Пеллегрино
Голы
44′ Кевин-Принс Боатенг (Тана) 7
11 Перес Ибаи Гомес (Ман. Гарсия) 61′
Составы
Рауль Лисоайн 1
77′ Давид Гарсия 5
73′ Маседу Роша Мишел 12
Педро Бигас 17
Дани Кастельяно 23
90+3′ Анхель Санчес Монторо 6
Роке Меса 15
Родригес Руис Хесе 10
83′ Кевин-Принс Боатенг 7
86′ Марко Ливая 9
77′ Ален Халилович 20
Бенито Рамирес 28
72′ Тана 24
Эрнан 14
1 Фернандо Флорес Пачеко
15 Тео Эрнандез
24 Зухаир Феддаль
6 Маркос Льоренте
19 Мануэль Гарсия
11 Перес Ибаи Гомес
20 Силва Дейверсон 56′
21 Франсиско Фемения Кико
5 Виктор Сиснерос Лагуардия 15′
2 Родригу Эли
8 Виктор Камараса 85′
7 Рубен Собрино
18 Гаиcка Токеро 58′
10 Оскар Ромеро
Статистика
3 Желтые карточки 1
1 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 5
3 Угловые 9
17 Фолы 14
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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