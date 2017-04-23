«Лас-Пальмас» и «Алавес» сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу
МОСКВА, 23 апр —
Р-Спорт. Футболисты «Лас-Пальмаса» и «Алавеса» не смогли выявить победителя в матче 33-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. Мяч в составе хозяев поля забил
«Лас-Пальмас» в следующем матче 26 апреля сыграет в гостях с «Леганесом». «Алавес» на следующий день примет «Эйбар».
|23.04.2017 19:30
|основной раунд: 33-й тур
|Gran Canaria
|Лас-Пальмас
|1:1
|Алавес
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Солар Кике Сетьен
|Маурисио Пеллегрино
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|9
|17
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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