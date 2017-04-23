«Лас-Пальмас» и «Алавес» сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. Мяч в составе хозяев поля забил Кевин-Принс Боатенг (44-я минута). У «Алавеса» отличился Ибай Гомес (61-я). На 86-й минуте прямую красную карточку получил хавбек «Лас-Пальмаса» Марко Ливайя, вышедший на замену за три минуты до удаления.

«Лас-Пальмас» в следующем матче 26 апреля сыграет в гостях с «Леганесом». «Алавес» на следующий день примет «Эйбар».