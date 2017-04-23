«Олимпиакос» стал чемпионом Греции в седьмой раз подряд
«Олимпиакос» стал чемпионом Греции за тур до окончания первенства. В матче 29-го тура «Олимпиакос» на своём поле победил ПАС со счётом 5:0.
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Занимающий второе место в турнирной таблице чемпионата Греции ПАОК на выезде выиграл у «Платаниаса» со счётом 3:1, но всё равно лишился шансов на чемпионство. За тур до окончания чемпионата «Олимпиакос» опережает ПАОК на шесть очков.
«Олимпиакос» стал победителем греческой Суперлиги в 29-й раз, что является рекордом. «Панатинаикос» выигрывал титул 17 раз. Также «Олимпиакос» выиграл чемпионат в седьмой раз подряд.
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