«Фенербахче» в концовке вырвал победу над «Галатасараем» в стамбульском дерби

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Единственный гол в стамбульском дерби записал на свой счёт бразильский полузащитник «Фенербахче» Жосеф Соуза. Этот мяч был забит на первой компенсированной минуте встречи.

«Фенербахче» набрал 53 очко и сохранил за собой третье место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Галатасарай» (49) располагается на четвёртой строчке.