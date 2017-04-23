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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29525459/
23 апреля 2017, 22:41 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Витор Оливейра в десятый раз вывел свою команду в высшую лигу чемпионата Португалии

«Портимоненси» за четыре тура до завершения первенства Португалии во втором дивизионе гарантировал себе возвращение в высшую лигу. Команда в 15-й раз возвращается в элитный дивизион.

Любопытная особенность нынешнего успеха заключается в том, что возглавляет «Портимоненси» Витор Оливейра. Этот специалист выводит возглавляемую им команду в высшую лигу уже в десятый раз, сообщает Record.

Отметим, что победу во втором дивизионе «Портимоненси» себе еще не гарантировал, хотя лидирует в лиге. При этом команда проиграла пять из последних шести матчей.
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