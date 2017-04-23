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23 апреля 2017, 21:08 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Дубль Бентеке принес «Кристал Пэлас» победу над «Ливерпулем» в чемпионате Англии

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. «Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:2 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Увеличить
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В составе хозяев мяч забил Филиппе Коутиньо (24-я минута), у гостей дважды отличился Кристиан Бентеке (42, 74).

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии прервалась на восьмом матче. В турнирной таблице мерсисайдцы занимают третье место с 66 очками, «Кристал Пэлас» с 38 очками идет 12-м.

В следующем матче «Ливерпуль» 1 мая на выезде сыграет с «Уотфордом». «Кристал Пэлас» 26 апреля примет «Тоттенхэм».

23.04.2017 18:30 основной раунд: 34-й тур Anfield Road
Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Юрген Клопп Сэм Эллардайс
Голы
24′ Филиппе Коутинью 10
17 Кристиан Бентеке (Й. Кабай) 42′
17 Кристиан Бентеке (Дж. Панчеон) 74′
Составы
Симон Миньоле 22
Жоэль Матип 32
Джорджиньо Вайналдум 5
Филиппе Коутинью 10
Пеззини Лейва Лукас 21
Эмре Джан 23
Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину 11
Дивок Ориги 27
84′ Натаниел Клайн 2
89′ Марко Груич 16
79′ Деян Ловрен 6
Трент Арнольд 66
82′ Джеймс Милнер 7
Альберто Морено 18
13 Уэйн Хеннесси
2 Джоэл Уорд
5 Джеймс Томкинс
31 Джеффри Шлупп
34 Мартин Келли
10 Эндрос Таунсенд
28 Лука Миливоевич 60′
42 Джейсон Панчеон
7 Йоан Кабай 83′
27 Дамьен Дилейни
11 Вильфрид Заа 78′
3 Патрик ван Анхолт
17 Кристиан Бентеке 88′ 40′
9 Фрэйзер Кэмпбелл
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 7
1 Удары в створ 3
4 Угловые 3
8 Фолы 10
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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