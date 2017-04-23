Дубль Бентеке принес «Кристал Пэлас» победу над «Ливерпулем» в чемпионате Англии
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. «Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:2 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
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В составе хозяев мяч забил Филиппе Коутиньо (24-я минута), у гостей дважды отличился Кристиан Бентеке (42, 74).
Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии прервалась на восьмом матче. В турнирной таблице мерсисайдцы занимают третье место с 66 очками, «Кристал Пэлас» с 38 очками идет 12-м.
В следующем матче «Ливерпуль» 1 мая на выезде сыграет с «Уотфордом». «Кристал Пэлас» 26 апреля примет «Тоттенхэм».
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23.04.2017 18:30
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основной раунд: 34-й тур
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Anfield Road
Обозначения
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- Желтая карточка
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- Вторая желтая карточка
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- Гол
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- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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