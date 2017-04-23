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Встреча проходила в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 1:1. Победная серия «РБ Лейпциг» в турнире прервалась на отметке в 4 матча.

На 14-й минуте Тимо Вернер вывел «РБ Лейпциг» вперёд, а в дебюте второго тайма хозяева сравняли счёт, отличился Клас-Ян Хунтелар.

«РБ Лейпциг» (62 очка) занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Баварии» на 8 баллов. «Шальке» (38 очков) — 11-й.