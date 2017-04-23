Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29525376/
23 апреля 2017, 21:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«РБ Лейпциг» не удержал победу над «Шальке», отставание от «Баварии» — 8 очков

«Шальке» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.

<span class=error>Шальке</span> и РБ Лейпциг сыграли вничью в матче 30-го тура немецкой <span class=error>Бундеслиги</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 1:1. Победная серия «РБ Лейпциг» в турнире прервалась на отметке в 4 матча.

На 14-й минуте Тимо Вернер вывел «РБ Лейпциг» вперёд, а в дебюте второго тайма хозяева сравняли счёт, отличился Клас-Ян Хунтелар.

«РБ Лейпциг» (62 очка) занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Баварии» на 8 баллов. «Шальке» (38 очков) — 11-й.

23.04.2017 18:30 основной раунд: 30-й тур Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Шальке-04 1:1 РБ Лейпциг
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Маркус Вайнцирль Ральф Хазенхюттль
Голы
46′ Клас-Ян Хюнтелар (Д. Калиджури) 25
11 Тимо Вернер (Ф. Бернарду) 14′
Составы
Ральф Ферманн 1
Бенедикт Хеведес 4
Сеад Колашинац 6
43′ Хорхе Андухар Коке 23
Хольгер Бадштубер 24
Набиль Бенталеб 10
29′ Бенжамен Стамбули 17
Клас-Ян Хюнтелар 25
78′ 82′ Макс Майер 7
Саша Ритер 27
50′ Даниэль Калиджури 18
Алессандро Шепф 21
74′ Гвидо Бургшталлер 19
Франко Ди Санто 9
32 Петер Гулачи
3 Фернандес Бернарду
4 Вилли Орбан
23 Марсель Хальстенберг 40′
33 Марвин Комппер
7 Марсель Забитцер
8 Наби Кейта 73′
31 Диего Демме
10 Эмиль Форсберг 77′
13 Штефан Ильзанкер
9 Юссуф Поульсен 90′
27 Дави Зельке
11 Тимо Вернер 83′
19 Оливер Берк
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 9
1 Удары в створ 1
5 Угловые 5
18 Фолы 21
2 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Гюнтер Перль (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
РБ Лейпциг
Новости Матчи Состав Статистика
Шальке-04
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Рибери высмеял судейство в матче «Реал» — «Бавария»

Шарапова готовится к юбилею (фото)

Хавбека «Уфы» подозревают в покупке наркотиков