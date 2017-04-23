«РБ Лейпциг» не удержал победу над «Шальке», отставание от «Баварии» — 8 очков
«Шальке» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.
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Встреча проходила в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 1:1. Победная серия «РБ Лейпциг» в турнире прервалась на отметке в 4 матча.
На 14-й минуте Тимо Вернер вывел «РБ Лейпциг» вперёд, а в дебюте второго тайма хозяева сравняли счёт, отличился Клас-Ян Хунтелар.
«РБ Лейпциг» (62 очка) занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Баварии» на 8 баллов. «Шальке» (38 очков) — 11-й.
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23.04.2017 18:30
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основной раунд: 30-й тур
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Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Обозначения
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