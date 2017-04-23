Стал известен стартовый состав «Барселоны» на матч с «Реалом»
Стал известен стартовый состав «Барселоны» на матч 33-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом». Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
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«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Юмтити, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Месси, Суарес, Алькасер.
В таблице Примеры «Реал» занимает первое место, опережая на три очка идущую на второй строчке «Барселону», сыгравшую на матч больше.
Встреча начнётся в 21:45 мск.
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