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23 апреля 2017, 21:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Стал известен стартовый состав «Барселоны» на матч с «Реалом»

Стал известен стартовый состав «Барселоны» на матч 33-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом». Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Стал известен стартовый состав Барселоны на матч 33-го тура испанской Примеры с мадридским Реалом. Увеличить
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«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Юмтити, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Месси, Суарес, Алькасер.

В таблице Примеры «Реал» занимает первое место, опережая на три очка идущую на второй строчке «Барселону», сыгравшую на матч больше.

Встреча начнётся в 21:45 мск.

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