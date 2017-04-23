Венгер: Алексис Санчес будет играть за «Арсенал» в следующем году

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Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу «канониров», победный мяч забил Алексис Санчес.

«Я очень доволен, сегодня была важнейшая игра. В целом, мы отлично проявили себя. Мы стали сильнее и, в конце концов, заслужили победу. «Арсенал» играл как одно целое. Мы были близки к тому, чтобы открыть счет, но в итоге потеряли мяч и пропустили первыми. Несмотря на это, «Арсенал» смог правильно отреагировать на гол «Сити».

Алексис Санчес играл как целая команда, он становится все сильнее и сильнее, прибавляя по ходу сезона. Алексис — зверь, всегда готовый убить соперника, он никогда не сдастся. Он будет играть за «Арсенал» в следующем году, потому что у него есть контракт, и, надеюсь, нам удастся его продлить, — цитирует Венгера BBC.