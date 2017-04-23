Гвардиола: В следующем сезоне «Манчестер Сити» будет сильнее

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«В подобных матчах нельзя контролировать всё, но большую часть времени нам это удавалось. Мы сделали абсолютно всё возможное и поздравляем «Арсенал». В следующем сезоне «Манчестер Сити» будет сильнее. Сегодня у нас было больше моментов, но реализация была такой же, как и в течение всего сезона. Мы играли так, как и хотели. Обидно, но теперь надо начать думать об оставшихся матчах.