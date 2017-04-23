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23 апреля 2017, 21:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гвардиола: В следующем сезоне «Манчестер Сити» будет сильнее

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от поражения в полуфинале Кубка Англии с «Арсеналом». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу «канониров».

Главный тренер Манчестер Сити <span class=error>Хосеп</span> <span class=error>Гвардиола</span> поделился впечатлениями от поражения в полуфинале Кубка Англии с Арсеналом. Увеличить
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«В подобных матчах нельзя контролировать всё, но большую часть времени нам это удавалось. Мы сделали абсолютно всё возможное и поздравляем «Арсенал». В следующем сезоне «Манчестер Сити» будет сильнее. Сегодня у нас было больше моментов, но реализация была такой же, как и в течение всего сезона. Мы играли так, как и хотели. Обидно, но теперь надо начать думать об оставшихся матчах.

Я не переживаю из-за того, что выставил сегодня именно такой состав. В следующем сезоне мы станем сильнее, — цитирует Гвардиолу BBC.

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