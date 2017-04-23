Венгер оставил Гвардьолу без трофеев. «Арсенал» победил «Манчестер Сити»

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АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ — 2:1 д.в. (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Агуэро, 62 (0:1). Монреаль, 71 (1:1). Санчес, 101 (2:1).

«Арсенал»: Чех, Габриэл Паулиста, Косьельни, Холдинг, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 105+1), Рэмси, Джака, Монреаль, Езил (Кокелен, 119), Жиру (Уэлбек, 83), Санчес.

«Манчестер Сити»: Браво, Хесус Навас, Компани, Отаменди, Клиши, Де Брейне, Туре, Фернандинью (Фернанду Режес, 99), Сильва (Стерлинг, 23. Ихеаначо, 105), Сане, Агуэро (Делф, 99).

Предупреждения: Санчес, 25. Фернандинью, 69. Де Брейне, 89. Сане, 102. Делф, 105. Джака, 105. Отаменди, 115.

Судья: Поусон.

23 апреля. Лондон. Стадион «Уэмбли».

Последняя встреча «Арсенала» и «Манчестер Сити» датирована 2-м апреля. Тогда команды Арсена Венгера и Хосепа Гвардьолы разошлись вничью 2:2. Однако в Кубке эти же соперники не пересекались аж 46 лет — с февраля 1971-го!

И у «горожан» и у «канониров» оставалась лишь одна возможность завоевать трофей. В Лиге чемпионов оба британских клуба синхронно вылетели в 1/8 финала, в чемпионате их отставание от «Челси» давно исчисляется двузначными числами, с Кубком лиги в этом сезоне у Венгера и Гвардьолы тоже не сложилось. В остатке был только старый добрый Кубок страны.

Битвой на «Уэмбли» оба клуба открывали «мини-боксинг дэй» — в ближайшие 7 дней «Арсенал» и «Манчестер Сити» проведут по три матча, причем на носу и у тех и у других дерби против «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» соответственно. Такой напряженный отрезок лучше начинать с победы.

Главным героем первых минут матча стал Давид Сильва. Сначала испанец отменным пасом вывел Агуэро на ударную позицию, но тот момент упустил. Несколько минут спустя Сильва сам замыкал верховую передачу, но Чех непостижимым образом вытащил мяч из «девятки». За ярким началом последовала… замена. Полузащитник получил повреждение и уступил место на поле Стерлингу. Тот начал с шикарного дальнего удара, но потом ушел в тень.

Во второй половине тайма и «канониры» и «горожане» занимались тем, что спорили с судьей Поусоном — сначала «Сити» требовал пенальти за падение Агуэро в штрафной, а потом одиннадцатиметровый просили уже игроки «Арсенала» — им показалось, что недозволенным приемом остановили Алексиса Санчеса. А еще были два незасчитанных гола. По офсайду Косьельни никто не спорил, то отмена мяча Стерлинга вызвала вопросы — действительно ли после навеса Сане мяч ушел за лицевую?

Во втором тайме «горожане» продемонстрировали, что у них и без Давида Сильвы есть кому отдавать острые передачи на Агуэро. Яя Туре сыграл образцово-показательно: перехватил мяч перед своей штрафной и отменным пасом вывел аргентинца один на один с Чехом. Форвард не оставил шансов голкиперу.

«Арсеналу» потребовалось менее десяти минут на ответ. Езил пристрелялся по штанге, а Монреаль в касание замкнул фланговую передачу Окслейд-Чемберлена. В последний раз защитник забивал за «канониров» два с лишним года назад в четвертьфинале Кубка против «МЮ». Тогда «Арсенал» выиграл 2:1 в основное время.

В этот раз история повторилась, хотя и с небольшими коррективами. «Горожане» имели все шансы вырвать победу: Яя Туре и Фернандинью обстучали весь каркас ворот Чеха, но так и не забили. По ходу экстратайма Гвардьола заменил Агуэро на Делфа и Фернандинью на Фернанду и, похоже, перехитрил сам себя. Через минуту после этих замен «Арсенал» забил победный гол — Алексис Санчес разобрался в толчее в штрафной «горожан», стащил мяч из-под носа у Клиши и вогнал его в сетку.

Последний шанс спасти игру упустил свежий Делф — после его удара мяч угодил в сетку с внешней стороны. Гвардьола проиграл Венгеру в полуфинале и потерял последний шанс завоевать трофей в дебютном сезоне в Англии.

В финале 27 мая в Лондоне «Арсенал» сыграет против «Челси».