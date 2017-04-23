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23 апреля 2017, 21:43 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

ПСВ обыграл «Аякс» в матче чемпионата Нидерландов по футболу

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Футболисты ПСВ нанесли поражение «Аяксу» в матче 32-го тура чемпионата Нидерландов.

Футболисты <span class=error>ПСВ</span> нанесли поражение <span class=error>Аяксу</span> в матче 32-го тура чемпионата Нидерландов. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Эйндховене, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Победный мяч на 25-й минуте забил Юрген Локадия.

ПСВ занимает третье место в турнирной таблице и продолжает борьбу за вторую строчку с «Аяксом». В активе клуба из Эйндховена 72 очка, у «Аякса» — 75 баллов. На первом месте идет «Фейенорд» с 79 очками, которого ПСВ за два оставшихся тура уже не догонит.

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