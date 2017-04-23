ПСВ обыграл «Аякс» в матче чемпионата Нидерландов по футболу

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Эйндховене, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Победный мяч на 25-й минуте забил Юрген Локадия.

ПСВ занимает третье место в турнирной таблице и продолжает борьбу за вторую строчку с «Аяксом». В активе клуба из Эйндховена 72 очка, у «Аякса» — 75 баллов. На первом месте идет «Фейенорд» с 79 очками, которого ПСВ за два оставшихся тура уже не догонит.