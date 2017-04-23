«Карпаты» обыграли «Волынь» в матче Премьер-лиги

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч завершился со счетом 1:0.

Судьба матча была решена в самом начале игры, на 17-й минуте, когда Александр Гладкий слева ворвался в штрафную «Волыни» и прострелил на линию вратарской, а опередивший Владислава Шаповала в борьбе за мяч Алексей Гуцуляк расстрелял ворота.

В дальнейшем гости пытались сравнять счет, но отличались, в основном, грубой игрой. Арбитр показал 8 желтых карточек игрокам «Волыни».

В итоге, «Карпаты» удержали победу и добыли важные 3 очка.