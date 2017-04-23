«Карпаты» обыграли «Волынь» в матче Премьер-лиги
Во Львове завершился матч украинской футбольной
Премьер-лиги, в котором «Карпаты» принимали на своем поле луцкую «Волынь» и обыграли соперника, сообщает официальный сайт лиги.
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Матч завершился со счетом 1:0.
Судьба матча была решена в самом начале игры, на 17-й минуте, когда Александр Гладкий слева ворвался в штрафную «Волыни» и прострелил на линию вратарской, а опередивший Владислава Шаповала в борьбе за мяч Алексей Гуцуляк расстрелял ворота.
В дальнейшем гости пытались сравнять счет, но отличались, в основном, грубой игрой. Арбитр показал 8 желтых карточек игрокам «Волыни».
В итоге, «Карпаты» удержали победу и добыли важные 3 очка.
Таким образом, теперь в турнирной таблице у «Карпат» 21 очко и команда
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