«Арсенал» победил «Манчестер Сити» и сыграет с «Челси» в финале Кубка Англии
«Арсенал» победил «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу «канониров».
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На 62-й минуте Яя Туре здорово сыграл в отборе и со своей половины поля сделал длинный заброс вперёд, Серхио Агуэро выиграл забег на скорость у защитника и технично перебросил Петра Чеха. На 71-й минуте Алекс
На 101-й минуте Месут Озил выполнил навес в штрафную, Дэнни Уэлбеку пробить не дали, но мяч отскочил к Алексису Санчесу, который с нескольких метров расстрелял ворота «Сити».
В финале Кубка Англии «Арсенал» 27 мая сыграет с «Челси». «Ман Сити» завершил борьбу в турнире.
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