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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29524969/
23 апреля 2017, 20:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бетис» нанёс «Сельте» третье поражение в четырёх последних турах Примеры

«Сельта» проиграла «Бетису» в матче 33-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. «Сельта» потерпела третье поражение в четырёх последних матчах турнира.

В дебюте второго тайма отличился Дарко Брашанац, голевую передачу отдал Риза Дурмиси.

«Сельта» (44 очка) занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» (37 баллов) находится на 14-й строчке, от зоны вылета клуб отделяет 14 очков.

23.04.2017 17:15 основной раунд: 33-й тур Balaidos
Сельта 0:1 Бетис
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эдуардо Бериссо Санчес Виктор
Голы
22 Дарко Брашанац (Р. Дурмиси) 54′
Составы
Серхио Альварес 1
Серхио Гомес 20
Факундо Ронкалья 24
81′ Марсело Диас 5
Неманья Радойя 6
Альваро Лемос 15
Руис Хосабед Санчес 16
Тео Бонгонда 7
61′ 63′ Карлес Планас 21
Хонатан Хонни Кастро 19
71′ Папе Шейх Диоп 28
79′ Даниэль Васс 18
59′ Йон Гвидетти 9
Клаудио Бовю 12
13 Антонио Адан
2 Рафаэль Наварро 86′
4 Бруно Гонсалес 71′
14 Риса Дурмиси 27′
21 Алин Тошка
23 Аисса Манди
10 Дани Себальос 80′
19 Алекс Алегрия
7 Рубен Пардо 87′
5 Петрос
17 Санчес Родригес Хоакин 82′
24 Мартин Рубен Кастро
22 Дарко Брашанац 89′
16 Альваро Кармона Сехудо 90+4′
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 17
4 Удары в створ 6
5 Угловые 6
16 Фолы 16
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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