«Бетис» нанёс «Сельте» третье поражение в четырёх последних турах Примеры
«Сельта» проиграла «Бетису» в матче 33-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. «Сельта» потерпела третье поражение в четырёх последних матчах турнира.
В дебюте второго тайма отличился Дарко Брашанац, голевую передачу отдал Риза Дурмиси.
«Сельта» (44 очка) занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» (37 баллов) находится на 14-й строчке, от зоны вылета клуб отделяет 14 очков.
Главные тренеры
|Эдуардо Бериссо
|Санчес Виктор
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|17
|4
|Удары в створ
|6
|5
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|16
|5
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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