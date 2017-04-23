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Несколько десятков фанатов «Сент-Этьена» смогли попасть на один из угловых секторов и зажгли файеры, из-за чего на 16-й минуте встреча была остановлена. Спустя 15 минут болельщики хозяев покинули трибуны, а матч был возобновлен.

В предыдущем туре чемпионата Франции был отменен матч между «Бастией» и «Лионом» из-за нападения болельщиков корсиканского клуба на футболистов команды гостей.

«Сент-Этьен» после 32 игр имеет в своем активе 45 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Ренн» с 43 баллами после 33 игр идет десятым.