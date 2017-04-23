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23 апреля 2017, 20:28 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Фанаты прервали футбольный матч «Сент-Этьен» — «Ренн», проходивший без зрителей

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Матч 34-го тура чемпионата Франции по футболу между «Сент-Этьеном» и «Ренном», проходивший при пустых трибунах, был прерван из-за болельщиков, проникнувших на один из секторов, сообщается в официальном аккаунте «Сент-Этьена» в Twitter.

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Несколько десятков фанатов «Сент-Этьена» смогли попасть на один из угловых секторов и зажгли файеры, из-за чего на 16-й минуте встреча была остановлена. Спустя 15 минут болельщики хозяев покинули трибуны, а матч был возобновлен.

В предыдущем туре чемпионата Франции был отменен матч между «Бастией» и «Лионом» из-за нападения болельщиков корсиканского клуба на футболистов команды гостей.

«Сент-Этьен» после 32 игр имеет в своем активе 45 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Ренн» с 43 баллами после 33 игр идет десятым.

23.04.2017 18:00 основной раунд: 34-й тур Stade Geoffroy-Guichard
Сент-Этьен 1:1 Ренн
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Кристоф Гальтье Кристиан Гуркюфф
Голы
40′ Роберт Берич 27
4 Эдсон Мексер 45′
Составы
Стефан Рюффье 16
Кевин Теофиль-Катрин 2
Лоик Перрен 24
85′ Кевин Малькюи 25
Жордан Верету 14
Уле Сельнес 17
Ромен Амума 21
Анри Севе 11
84′ Ронаэль Пьер-Габриэль 33
Дигбо Маига 32
89′ Бенжамен Корнье 8
Арно Норден 33
89′ Роберт Берич 27
Ламин Гезали 34
1 Бенуа Костиль
4 Эдсон Мексер 23′
5 Педру Мендеш
15 Рами Бенсебаини 9′
24 Людовик Бааль
21 Бенжамен Андре
28 Йоанн Гуркюфф
7 Ндомбе Мубеле
13 Джованни Сьо
32 Жорис Гнаньон 78′
11 Весли Саид
26 Саньин Прцич 75′ 16′
6 Желсон Фернандеш
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 2
6 Угловые 4
11 Фолы 14
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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