Фанаты прервали футбольный матч «Сент-Этьен» — «Ренн», проходивший без зрителей
МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт.Матч 34-го тура чемпионата Франции по футболу между «Сент-Этьеном» и «Ренном», проходивший при пустых трибунах, был прерван из-за болельщиков, проникнувших на один из секторов, сообщается в официальном аккаунте «Сент-Этьена» в Twitter.
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Несколько десятков фанатов «Сент-Этьена» смогли попасть на один из угловых секторов и зажгли файеры, из-за чего на 16-й минуте встреча была остановлена. Спустя 15 минут болельщики хозяев покинули трибуны, а матч был возобновлен.
В предыдущем туре чемпионата Франции был отменен матч между «Бастией» и «Лионом» из-за нападения болельщиков корсиканского клуба на футболистов команды гостей.
«Сент-Этьен» после 32 игр имеет в своем активе 45 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Ренн» с 43 баллами после 33 игр идет десятым.