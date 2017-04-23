«Сьон» с Митрюшкиным уступил на своём поле «Лозанне»
В матче 29-го тура чемпионата Швейцарии «Сьон» принимал на своём поле «Лозанну». Встреча проходила на стадионе «Турбийон» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
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Единственный гол на 59-й минуте встречи записал на свой счёт панамский форвард «Лозанны» Габриэль Торрес. Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин провёл на поле все 90 минут, продлив до трёх встреч серию без матчей на ноль в чемпионате.
«Сьон» (45 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, «Лозанна» (30) — на восьмой строчке.