«Фрайбург» вырвал победу у «Байера» и поднялся в зону Лиги Европы
«Фрайбург» выиграл у «Байера» в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила во Фрайбурге на стадионе «Шварцвальд-Штадион» и завершилась со счётом 2:1.
На 11-й минуте Нильс Петерсен вывел «Фрайбург» вперёд. На исходе часа игры Кевин Фолланд с пенальти сравнял счёт. На 88-й минуте точный удар Паскаля Штенцеля принёс хозяевам победу.
«Фрайбург» (44 очка) переместился на шестое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, поднявшись в зону Лиги Европы. «Байер» (36 баллов) — на 12-й строчке.
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Коркут Тайфун
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Феликс Брих (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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