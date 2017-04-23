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23 апреля 2017, 19:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Фрайбург» вырвал победу у «Байера» и поднялся в зону Лиги Европы

«Фрайбург» выиграл у «Байера» в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила во Фрайбурге на стадионе «Шварцвальд-Штадион» и завершилась со счётом 2:1.

На 11-й минуте Нильс Петерсен вывел «Фрайбург» вперёд. На исходе часа игры Кевин Фолланд с пенальти сравнял счёт. На 88-й минуте точный удар Паскаля Штенцеля принёс хозяевам победу.

«Фрайбург» (44 очка) переместился на шестое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, поднявшись в зону Лиги Европы. «Байер» (36 баллов) — на 12-й строчке.

23.04.2017 16:30 основной раунд: 30-й тур Schwarzwald-Stadion
Фрайбург 2:1 Байер
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Кристиан Штрайх Коркут Тайфун
Голы
11′ Нильс Петерсен (М. Франц) 18
88′ Паскаль Штенцель (Х. Нильсен) 15
31 Кевин Фолланд 60′
Составы
Александр Шволов 1
90′ Александр Игневски 2
Чаглар Сеюнджю 4
39′ Марк-Олифер Кемпф 20
Кристиан Гюнтер 30
Майк Франц 8
Николас Хефлер 27
Флориан Нидерлехнер 7
85′ Онур Булут 11
Паскаль Штенцель 15
90′ Яник Хаберер 19
Карим Гуэде 31
76′ Нильс Петерсен 18
Ховард Нильсен 14
1 Бернд Лено
6 Александр Драгович
13 Роберто Хильберт 55′
18 Насименту Боргес Венделл
21 Емер Топрак
19 Юлиан Брандт
44 Кевин Кампль
31 Кевин Фолланд
15 Юлиан Баумгартлингер 90′
17 Йоэль Похьянпало
29 Кай Хаферц 79′
20 Чарльз Арангис
7 Хавьер Эрнандес 63′
9 Леон Бэйли 90′
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 4
5 Угловые 5
7 Фолы 13
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Байер
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