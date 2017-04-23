МЮ победил «Бернли», продлив беспроигрышную серию в чемпионата Англии до 23 матчей
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» со счетом 2:0 в гостевом матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
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Забитыми мячами отметились Антони Марсьяль (21-я минута) и Уэйн Руни (39).
Манкунианцы продлили беспроигрышную серию в турнире до 23 матчей. В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте, набрав 63 очка. «Бернли» занимает 15-е место с 36 баллами.
Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведет 27 апреля в гостях против «Манчестер Сити». «Бернли» двумя днями позже на выезде встретится с «Кристал Пэлас».
|23.04.2017 16:15
|основной раунд: 34-й тур
|Turf Moor
|Бернли
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Жозе Моуринью
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|12
|0
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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