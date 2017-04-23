МЮ победил «Бернли», продлив беспроигрышную серию в чемпионата Англии до 23 матчей

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Забитыми мячами отметились Антони Марсьяль (21-я минута) и Уэйн Руни (39).

Манкунианцы продлили беспроигрышную серию в турнире до 23 матчей. В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте, набрав 63 очка. «Бернли» занимает 15-е место с 36 баллами.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведет 27 апреля в гостях против «Манчестер Сити». «Бернли» двумя днями позже на выезде встретится с «Кристал Пэлас».