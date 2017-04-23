Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29524613/
23 апреля 2017, 18:55 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

МЮ победил «Бернли», продлив беспроигрышную серию в чемпионата Англии до 23 матчей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» со счетом 2:0 в гостевом матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

Забитыми мячами отметились <span class=error>Антони</span> <span class=error>Марсьяль</span> (21-я минута) и <span class=error>Уэйн</span> <span class=error>Руни</span> (39) Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Забитыми мячами отметились Антони Марсьяль (21-я минута) и Уэйн Руни (39).

Манкунианцы продлили беспроигрышную серию в турнире до 23 матчей. В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте, набрав 63 очка. «Бернли» занимает 15-е место с 36 баллами.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведет 27 апреля в гостях против «Манчестер Сити». «Бернли» двумя днями позже на выезде встретится с «Кристал Пэлас».

23.04.2017 16:15 основной раунд: 34-й тур Turf Moor
Бернли 0:2 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Шон Дайч Жозе Моуринью
Голы
11 Антони Марсьяль (А. Эррера) 21′
10 Уэйн Руни (А. Марсьяль) 39′
Составы
Том Хитон 1
65′ Мэттью Лоутон 2
Майкл Кин 5
Стивен Уорд 23
Роберт Брэйди 12
88′ Джефф Хендрик 13
Джоуи Бартон 19
Андре Грэй 7
46′ Бен Ми 6
Джеймс Тарковски 26
62′ Джордж Бойд 21
Йохан Гвюдмундссон 25
75′ Эшли Барнс 10
Дэн Агьеи 32
1 Давид де Хеа
3 Эрик Байи
17 Дэйли Блинд
36 Маттео Дармиан
18 Эшли Янг
21 Андер Агуэра Эррера
27 Маруан Феллаини
10 Уэйн Руни 78′
6 Поль Погба 90′
16 Майкл Кэррик
14 Джесси Лингард 70′
19 Маркус Рэшфорд
11 Антони Марсьяль 80′
22 Генрих Мхитарян
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 3
17 Фолы 16
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Бернли
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
23 апреля

ФК "Урал" будет добиваться пожизненной дисквалификации арбитра Еськова

Мутко поздравил российских дзюдоистов и гимнастов с успешным выступлением на ЧЕ

Веснина заявила, что готова сыграть в парной встрече против бельгиек на Кубке Федерации