Стойлов: Мы не смотрим только на «Кайрат», в этом году каждая команда может забрать очки у лидеров

— Меня сегодня порадовал результат, думаю, что выиграли заслужено, но не понравилась игра моей команды. Наша команда способна играть намного лучше.

— В связи, с чем сегодня не было даже в заявке Ненада Эрича?

— После кубкового матча Эрич пожаловался на боли в спине, сейчас проходит курс лечения.

— Почему во втором тайме были заменены Мужиков и Жалмукан?

— У нас есть обойма из 13 полевых игроков, которые всегда играют. За неделю кто-то из игроков провел третий матч. Мы во втором тайме выпустили свежих Твумаси и Ллуллаку, которые обладают хорошей скоростью и были полезны на контратаках. Надеялся, что команда забьет, в итоге забили, но только один, хотя были моменты еще. Постникова выпустил, исходя из того, что второй тайм играли против ветра и большая нагрузка легла на пару центральных защитников.

— Как вылет из Кубка сказался на мотивации в сегодняшнем поединке?

— По игре, я ожидал еще лучшей игры в исполнении «Астаны». В Кубке мы сыграли плохо. Несмотря на то, что у нас нет много игроков, и в случае продолжения борьбы за кубок на них бы легла сумасшедшая нагрузка, «Астана» не имеет права так плохо играть и проигрывать команде Первой лиги.

— То есть, молодежь не оправдала доверия?

— Молодежь должна работать, учиться. Их время придет. В этом матче были и опытные футболисты, которые не показали настроя. Молодые должны ждать своего шанса, и когда он придет, они должны себя проявить. К сожалению, в этот раз не получилось, в прошлом году они сумели проявить себя и вывести команду в финал Кубка. Но работа с молодежью — это та дорога, которой должен идти каждый казахстанский клуб.

— Уже перед матчем стало известно, что «Кайрат» потерял очки. Это стало дополнительной мотивацией для команды?

— Перед матчем мне не интересно было знать другие результаты, для нас важно в каждом матче побеждать. Мы не смотрим только на «Кайрат», в этом сезоне есть 5−6 команд, которые борются за медали. У нас еще длинный путь, чемпионат только начинается, я уверен, что в этом году каждая команда может забрать очки у лидеров. Думаю, что чемпионат в этом году будет очень интересным.

— В следующем туре вам играть с «Кайсаром». Зачастую дерби болгарских тренеров проходит в интересной борьбе. Что вы ждете от предстоящего противостояния с Стойчо Младеновым?

— Думаю, что «Кайсар» в этом году отлично начал, в их составе собраны хорошие футболисты, которые работают под руководством высококвалифицированного тренера, так что нас ждет футбольная битва. Кто будет в этом матче лучше, тот и выиграет. Единственно я переживаю за состояние поля в Кызылорде.