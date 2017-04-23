Впереди только Ширер. Уэйн Руни забил в 149-м матче АПЛ
Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни забил в 149-м матче английской
премьер-лиги и догнал по этому показателю Фрэнка Лэмпарда и Эндрю Коула.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Нападающий «МЮ» отличился на 39-й минуте гостевой встречи против «Бернли» в рамках 34-го тура АПЛ, удвоив преимущество своей команды.
Добавим, что Руни теперь отстает только от Алана Ширера, отличившегося в 190 матчах
|23.04.2017 16:15
|основной раунд: 34-й тур
|Turf Moor
|Бернли
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Жозе Моуринью
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|12
|0
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter