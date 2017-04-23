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23 апреля 2017, 18:31 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Впереди только Ширер. Уэйн Руни забил в 149-м матче АПЛ

Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни забил в 149-м матче английской премьер-лиги и догнал по этому показателю Фрэнка Лэмпарда и Эндрю Коула.

Форвард Манчестер Юнайтед <span class=error>Уэйн</span> <span class=error>Руни</span> забил в 149-м матче английской <nobr>премьер-лиги</nobr> и догнал по этому показателю <span class=error>Фрэнка</span> <span class=error>Лэмпарда</span> и <span class=error>Эндрю</span> <span class=error>Коула</span>. Увеличить
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Нападающий «МЮ» отличился на 39-й минуте гостевой встречи против «Бернли» в рамках 34-го тура АПЛ, удвоив преимущество своей команды.

Добавим, что Руни теперь отстает только от Алана Ширера, отличившегося в 190 матчах премьер-лиги.

23.04.2017 16:15 основной раунд: 34-й тур Turf Moor
Бернли 0:2 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Шон Дайч Жозе Моуринью
Голы
11 Антони Марсьяль (А. Эррера) 21′
10 Уэйн Руни (А. Марсьяль) 39′
Составы
Том Хитон 1
65′ Мэттью Лоутон 2
Майкл Кин 5
Стивен Уорд 23
Роберт Брэйди 12
88′ Джефф Хендрик 13
Джоуи Бартон 19
Андре Грэй 7
46′ Бен Ми 6
Джеймс Тарковски 26
62′ Джордж Бойд 21
Йохан Гвюдмундссон 25
75′ Эшли Барнс 10
Дэн Агьеи 32
1 Давид де Хеа
3 Эрик Байи
17 Дэйли Блинд
36 Маттео Дармиан
18 Эшли Янг
21 Андер Агуэра Эррера
27 Маруан Феллаини
10 Уэйн Руни 78′
6 Поль Погба 90′
16 Майкл Кэррик
14 Джесси Лингард 70′
19 Маркус Рэшфорд
11 Антони Марсьяль 80′
22 Генрих Мхитарян
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 3
17 Фолы 16
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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