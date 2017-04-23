Впереди только Ширер. Уэйн Руни забил в 149-м матче АПЛ

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Нападающий «МЮ» отличился на 39-й минуте гостевой встречи против «Бернли» в рамках 34-го тура АПЛ, удвоив преимущество своей команды.

Добавим, что Руни теперь отстает только от Алана Ширера, отличившегося в 190 матчах премьер-лиги.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Only Alan Shearer (190) has scored in more different <a href="https://twitter.com/hashtag/PL?src=hash">#PL</a> matches than Wayne Rooney (149 – level with Frank Lampard & Andrew Cole) <a href="https://twitter.com/hashtag/BURMUN?src=hash">#BURMUN</a> <a href="https://t.co/XByYR9we1U">pic.twitter.com/XByYR9we1U</a></p>— Premier League (@premierleague) <a href="https://twitter.com/premierleague/status/856145944009637890">23 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>