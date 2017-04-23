«Ницца» не смогла победить «Тулузу», отставание от «Монако» — три очка
«Тулуза» и «Ницца» сыграли вничью в матче 34-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Тулузе на стадионе «Мунисипал» и завершилась со счётом 1:1.
На 56-й минуте нападающий «Тулузы» Корентен Жан открыл счёт. Три минуты спустя полузащитник «Ниццы» Валентин Эйссерик провёл ответный мяч.
«Ницца» (74 очка) занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1, отставая от идущего вторым «Монако» на 3 балла. При этом у монегасков есть два матча в запасе. «Тулуза» (42 очка) находится на 11-й строчке.
Главные тренеры
|Паскаль Дюпра
|Люсьен Фавр
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|5
|20
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Франк Шнайдер (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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