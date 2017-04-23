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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29524490/
23 апреля 2017, 18:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ницца» не смогла победить «Тулузу», отставание от «Монако» — три очка

«Тулуза» и «Ницца» сыграли вничью в матче 34-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Тулузе на стадионе «Мунисипал» и завершилась со счётом 1:1.

На 56-й минуте нападающий «Тулузы» Корентен Жан открыл счёт. Три минуты спустя полузащитник «Ниццы» Валентин Эйссерик провёл ответный мяч.

«Ницца» (74 очка) занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1, отставая от идущего вторым «Монако» на 3 балла. При этом у монегасков есть два матча в запасе. «Тулуза» (42 очка) находится на 11-й строчке.

23.04.2017 16:00 основной раунд: 34-й тур Stadium Municipal
Тулуза 1:1 Ницца
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Паскаль Дюпра Люсьен Фавр
Голы
56′ Корантен Жан 15
13 Валентен Эйсерик 59′
Составы
Альбан Лафон 40
Кельвен Аду 15
Исса Диоп 5
Кристофер Жюльен 6
26′ Жак-Франсуа Мубандже 29
Оскар Трехо 10
Алексис Блен 27
Мартин Брейтуэйт 9
45′ 46′ Янн Бодижер 23
Сомалиа 19
61′ Корантен Жан 15
88′ Джимми Дурмаз 21
69′ Энди Делор 39
Ола Тойвонен 11
30 Йоан Кардиналь
29 Далберт 87′
31 Бонфим Коста Сантос Данте
2 Арно Суке
5 Юнес Беланда
6 Жан-Микаэль Сери 43′
26 Венсан Козьелло
10 Микаэль Ле Биан
20 Максим Ле Маршан 46′
4 Поль Байс 80′
21 Рикарду Перейра 88′
9 Марио Балотелли 90′
13 Валентен Эйсерик 81′ 37′
22 Анастасиос Донис
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
4 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 3
6 Угловые 5
20 Фолы 11
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Франк Шнайдер (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ницца
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