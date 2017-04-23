На 56-й минуте нападающий «Тулузы» Корентен Жан открыл счёт. Три минуты спустя полузащитник «Ниццы» Валентин Эйссерик провёл ответный мяч.

«Ницца» (74 очка) занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1, отставая от идущего вторым «Монако» на 3 балла. При этом у монегасков есть два матча в запасе. «Тулуза» (42 очка) находится на 11-й строчке.