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23 апреля 2017, 18:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лацио» разгромил «Палермо» со счётом 6:2, «Милан» проиграл «Эмполи»

«Лацио» разгромил «Палермо» в матче 33-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 6:2.

<span class=error>Лацио</span> разгромил Палермо в матче 33-го тура итальянской Серии А. Увеличить
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У хозяев хет-трик оформил Бальде Кейта (второй гол — с пенальти), дублем отметился Чиро Иммобиле, ещё один мяч забил Лука Крекко. У гостей два гола провёл Андреа Рисполи.

В других матчах «Милан» сенсационно уступил «Эмполи» (1:2), «Торино» одержал победу над «Кьево» (3:1), «Сампдория» проиграла «Кротоне» (1:2), а «Удинезе» оказался сильнее «Кальяри» (2:1).

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