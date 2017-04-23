«Лацио» разгромил «Палермо» со счётом 6:2, «Милан» проиграл «Эмполи»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

У хозяев хет-трик оформил Бальде Кейта (второй гол — с пенальти), дублем отметился Чиро Иммобиле, ещё один мяч забил Лука Крекко. У гостей два гола провёл Андреа Рисполи.

В других матчах «Милан» сенсационно уступил «Эмполи» (1:2), «Торино» одержал победу над «Кьево» (3:1), «Сампдория» проиграла «Кротоне» (1:2), а «Удинезе» оказался сильнее «Кальяри» (2:1).