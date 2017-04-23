«Лацио» разгромил «Палермо» со счётом 6:2, «Милан» проиграл «Эмполи»
«Лацио» разгромил «Палермо» в матче 33-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 6:2.
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У хозяев
В других матчах «Милан» сенсационно уступил «Эмполи» (1:2), «Торино» одержал победу над «Кьево» (3:1), «Сампдория» проиграла «Кротоне» (1:2), а «Удинезе» оказался сильнее «Кальяри» (2:1).
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