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23 апреля 2017, 18:08 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Акжайык» дома обыграл «Кайсар» и одержал вторую победу в сезоне

Кызылординский клуб не может выиграть в пятом туре кряду.

Уральский «Акжайык» одержал победу над кызылординским «Кайсаром» в матче восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра, прошедшая в Уральске, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола на 55-й минуте игры стал полузащитник Руслан Валиуллин.

Для «Акжайыка» эта победа стала второй в сезоне, команда с 10 очками осталась на седьмом месте в турнирной таблице. В активе «Кайсара», который не может выиграть в пятой игре кряду, 12 баллов.

Ранее в других матчах тура «Кайрат» в меньшинстве избежал поражения от «Иртыша» (3:3), «Астана» разгромила «Тараз» (4:0), а «Тобол» одержал волевую победу над «Ордабасы» (2:1).

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