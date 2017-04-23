«Акжайык» дома обыграл «Кайсар» и одержал вторую победу в сезоне

Уральский «Акжайык» одержал победу над кызылординским «Кайсаром» в матче восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра, прошедшая в Уральске, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола на 55-й минуте игры стал полузащитник Руслан Валиуллин.

Для «Акжайыка» эта победа стала второй в сезоне, команда с 10 очками осталась на седьмом месте в турнирной таблице. В активе «Кайсара», который не может выиграть в пятой игре кряду, 12 баллов.

Ранее в других матчах тура «Кайрат» в меньшинстве избежал поражения от «Иртыша» (3:3), «Астана» разгромила «Тараз» (4:0), а «Тобол» одержал волевую победу над «Ордабасы» (2:1).