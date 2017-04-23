«Сталь» обыграла «Зирку» в матче Премьер-лиги

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В Днепре завершился очередной матч 26-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором «Сталь» из Каменского принимала «Зирку» из Кропивницкого и выиграла со счетом 1:0, сообщает официальный сайт лиги.

Судьбу матча на стадионе «Метеор» решил момент на 81-й минуте.

Леандро Да Силва с левого фланга сместился в центр, обыгрался с Максимом Каленчуком и вонзил мяч в дальнюю «девятку» ворот Евгения Паста.

В остальном игра проходила с переменным успехом и в достаточно жесткой, порой грубой борьбе. Рефери матча показал 12 желтых карточек, одна из которых стала второй для Адеринсолы Эсеолы. Игрок «Зирки» был удален с поля на 70-й минуте.

Таким образом, по итогам тура у «Стали» 31 очко и 7-е место в турнирной таблице УПЛ, у «Зирки» осталось 26 баллов и 9-е место.