«Тобол» за пять минут забил два гола «Ордабасы» и вырвал волевую победу

Костанайский «Тобол» одержал волевую победу над шымкентским «Ордабасы» в гостевом матче восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команда прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. При этом после первого тайма «Ордабасы» вел.

Первыми счет в матче открыли хозяева. На 45-й минуте после розыгрыша углового первым на отскочившем мяче оказался Кирилл Ковальчук, точно пробивший с линий штрафной в дальний угол ворот.

После перерыва гости сумели не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала на 63-й минуте отличился Тохтар Жангылышбай, а спустя пять минут — Джордже Деспотович.

Для «Ордабасы» это поражение стало вторым кряду, команда с 13 очками осталась на пятом месте в турнирной таблице. «Тобол» набрал 16 баллов и поднялся на третью строчку.