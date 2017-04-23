«Тобол» за пять минут забил два гола «Ордабасы» и вырвал волевую победу
Шымкентский клуб потерпел второе поражение подряд.
Костанайский «Тобол» одержал волевую победу над шымкентским «Ордабасы» в гостевом матче восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Встреча команда прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. При этом после первого тайма «Ордабасы» вел.
Первыми счет в матче открыли хозяева. На 45-й минуте после розыгрыша углового первым на отскочившем мяче оказался Кирилл Ковальчук, точно пробивший с линий штрафной в дальний угол ворот.
После перерыва гости сумели не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала на 63-й минуте отличился Тохтар Жангылышбай, а спустя пять минут — Джордже Деспотович.
Для «Ордабасы» это поражение стало вторым кряду, команда с 13 очками осталась на пятом месте в турнирной таблице. «Тобол» набрал 16 баллов и поднялся на третью строчку.
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