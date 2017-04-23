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23 апреля 2017, 13:25 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Барселона» не включила Неймара в заявку на матч с «Реалом»

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Руководство «Барселоны» приняло решение не включать бразильского футболиста Неймара в заявку на матч с мадридским «Реалом» даже в случае положительного вердикта по апелляции на его дисквалификацию, сообщается на официальном сайте клуба.

Руководство Барселоны приняло решение не включать бразильского футболиста Неймара в заявку на матч с мадридским Реалом даже в случае положительного вердикта по апелляции на его дисквалификацию сообщается на официальном сайте клуба. Увеличить
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Встреча между «Реалом» и «Барселоной» в рамках 33-го тура чемпионата Испании пройдет в воскресенье в Мадриде и начнется в 21:45 мск. Неймар был отстранен на три матча чемпионата страны за неспортивное поведение в игре 31-го тура с «Малагой» (0:2). Тогда бразильский форвард, получив красную карточку, уходя с поля аплодировал главному арбитру, что было расценено дисциплинарной инстанцией Королевской федерации испанского футбола (RFEF) как публичное оспаривание и дискредитация решения судьи.

«Барселона» подала апелляцию на данное решение сначала в RFEF, а после отклонения — в Спортивный арбитражный суд Испании (TAD), который еще не вынес свой вердикт. Как отмечается, так как вердикта по Неймару до сих пор нет, руководство «Барселоны» приняло решение не вносить бразильца в заявку даже в случае положительного решения TAD.

«Барселона» идет на втором месте в таблице испанской примеры, отставая от лидирующего «Реала» на три очка, однако мадридский клуб имеет игру в запасе.

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