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«РЕАЛ»

ПЕПЕ

Травма: перелом двух ребер

Предполагаемое время возвращения: начало мая.

Португалец получил повреждение в матче против «Атлетико» 9 апреля. Тогда защитник был заменен на 67-й минуте и с тех пор на поле не появлялся. Предполагаемый срок восстановления Пепе — около месяца.

Рафаэль ВАРАН

Травма: повреждение задней поверхности левого бедра

Предполагаемое время возвращения: конец апреля.

Хронические травмы продолжают преследовать Варана. В конце февраля француз повредил мышцы правого бедра и пропустил более месяца. Стоило ему залечить повреждение и попасть в стартовый состав на матч с «Алавесом», как подвело левое бедро. Защитник снова «дернул» мышцу и был заменен уже на 11-й минуте. По всей видимости, Варан будет лечиться до конца апреля.

Гарет БЭЙЛ

Травма: повреждение мышц голени

Предполагаемое время возвращения: ближайшие дни.

Валлиец получил мышечную травму по ходу первого матча с «Баварией» и был заменен на 60-й минуте. Из-за этого повреждения Бэйл пропустил встречу с хихонским «Спортингом» и ответную игру против мюнхенцев в четвертьфинале Лиги чемпионов. 20 апреля полузащитник вернулся в общую группу, но его участие в класико под вопросом.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 33, 23.04.2017, 21:45 -:- Реал Барселона

«БАРСЕЛОНА»

Алейш ВИДАЛЬ

Травма: вывих голеностопа

Предполагаемое время возвращения: середина июля.

Повреждение Видаля, полученное в середине февраля в игре против «Алавеса», выглядело очень неприятно. Изначально врачи подозревали, что испанец сломал голеностоп, но в итоге диагностировали вывих. Полное восстановление защитника займет около пяти месяцев. В конце марта Видаль избавился от защитного ортеза и приступил к тренировкам по индивидуальной программе.

РАФИНЬЯ Алькантара

Травма: разрыв мениска колена правой ноги

Предполагаемое время возвращения: начало августа.

Бразилец получил травму в матче против «Гранады». Изначально предполагалось, что он пропустит от двух до четырех недель, но при детальном обследовании врачи обнаружили разрыв мениска и отправили Рафинью на операцию. 7 апреля футболисту сделали артроскопию. Срок полного восстановления — около четырех месяцев. Таким образом, для бразильца нынешний сезон закончен.

НЕЙМАР

Дисквалификация на три матча.

В матче против «Малаги» Неймар грубо сфолил на Диего Льоренте и получил прямую красную карточку. Покидая поле, бразилец саркастически поаплодировал четвертому арбитру. За провокационное поведение нападающий получил трехматчевую дисквалификацию. «Барселона» не оставляли попыток оспорить или хотя бы отсрочить наказание Неймара. Каталонцы подали аппеляцию в Испанский спортивный арбитражный суд, но он ее отклонил.