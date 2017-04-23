«Шахтер» разгромил брестское «Динамо» в матче 4-го тура

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В матче 4-го тура горняки принимали на своем поле брестское «Динамо» и одержали крупную победу — 3:0. В первой половине игры забитых мячей не было, зато после перерыва хозяева трижды поразили ворота французского голкипера брестчан Жереми Мальерба. Счет на 49-й минуте открыл Денис Лаптев, еще через две минуты Пюрю Сойри реализовал пенальти, а за 20 минут до финального свистка Любан Црепуля поставил последнюю точку.

После этой виктории «Шахтер» набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу. Всего на один балл отстают минские динамовцы, одолевшие у себя дома гродненский «Неман» — 1:0, а также могилевский «Днепр», разгромивший в родных стенах новополоцкий «Нафтан» — 4:0.

На четвертом месте располагается действующий чемпион страны борисовский БАТЭ, взявший верх над столичными «Крумкачамi» со счетом 3:2. Два поединка завершились с одинаковым счетом 1:1 — «Витебск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) и «Слуцк» — «Городея».

Заключительные встречи этого тура состоятся сегодня: в Мозыре местная «Славия» сыграет с «Минском», футболисты «Ислочи» примут «Гомель».