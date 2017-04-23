Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29522009/
23 апреля 2017, 14:02 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

«Шахтер» разгромил брестское «Динамо» в матче 4-го тура

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» вышли в лидеры чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине игры забитых мячей не было зато после перерыва хозяева трижды поразили ворота французского голкипера <span class=error>брестчан</span> <span class=error>Жереми</span> <span class=error>Мальерба</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В матче 4-го тура горняки принимали на своем поле брестское «Динамо» и одержали крупную победу — 3:0. В первой половине игры забитых мячей не было, зато после перерыва хозяева трижды поразили ворота французского голкипера брестчан Жереми Мальерба. Счет на 49-й минуте открыл Денис Лаптев, еще через две минуты Пюрю Сойри реализовал пенальти, а за 20 минут до финального свистка Любан Црепуля поставил последнюю точку.

После этой виктории «Шахтер» набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу. Всего на один балл отстают минские динамовцы, одолевшие у себя дома гродненский «Неман» — 1:0, а также могилевский «Днепр», разгромивший в родных стенах новополоцкий «Нафтан» — 4:0.

На четвертом месте располагается действующий чемпион страны борисовский БАТЭ, взявший верх над столичными «Крумкачамi» со счетом 3:2. Два поединка завершились с одинаковым счетом 1:1 — «Витебск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) и «Слуцк» — «Городея».

Заключительные встречи этого тура состоятся сегодня: в Мозыре местная «Славия» сыграет с «Минском», футболисты «Ислочи» примут «Гомель».

Шахтер С
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
МЧС Беларуси представило свою пародию на песню Тает лед
Гороскоп на неделю с 24 апреля по 30 апреля для всех знаков зодиака
МЧС Беларуси представило свою пародию на песню Тает лед