«Спортинг» и «Бенфика» сыграли вничью в 30-м туре чемпионата Португалии по футболу
«Спортинг» и «Бенфика» сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Португалии по футболу.
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Лиссабонское дерби, прошедшее в субботу на поле «Спортинга», завершилось со счетом 1:1. На гол Адриена Силвы (5-я минута, с пенальти) «Бенфика» ответила точным ударом Виктора Линделефа (66).
«Бенфика» не проигрывает на протяжении 11 туров и с 72 очками занимает первую строчку в турнирной таблице. «Спортинг» не знает поражений уже десять туров и с 64 очками идет на третьем месте.
Следующий матч «Бенфика» проведет дома 29 апреля против «Эшторила», «Спортинг» днем позже сыграет на выезде с «Брагой».
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