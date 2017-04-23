Обамеянг обходит Левандовски, 100-й мяч Гризманна, 5:4 не в пользу «Интера»

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ГЕРМАНИЯ

ДОРТМУНД ПОДНИМАЕТСЯ В ПЕРВУЮ ТРОЙКУ

«Бавария» — «Майнц» — 2:2 (Роббен, 16. Тиагу Алькантара, 72 — Кркич, 3. Бросински, 40, с пенальти).

Драматичное и во многом несправедливое расставание с Лигой чемпионов не прошло для мюнхенцев бесследно. Плюс, Карло Анчелотти до конца сезона лишился своего первого номера Нойера, и его сменщика Ульриха к перерыву пробили дважды. Хотя, винить вратаря сложно: к голу Кркича — седьмого в истории футболиста, забивавшего в чемпионатах Италии, Испании, Англии и Германии — привела глупая потеря Видаля. Пенальти же на ровном месте организовал Киммих. Хозяева, кстати, впервые в этом сезоне пропустили с 11-метрового, тогда как «Майнц» в 16-й раз подряд безупречно исполнил удар с «точки».

Между тем голкипера «Баварии» стоит поблагодарить за то, что еще в нескольких эпизодах он спас почти в безнадежных ситуациях, тогда как ошибки партнеров нивелировали усилия связки Рибери и Роббена. Француз отдал десятую в сезоне голевую передачу, а летучий голландец шестой раз забил за мюнхенцев двузначное число мячей в бундеслиге, сравнявшись по этому показателю с Писарро, Элбером и Томасом Мюллером. В конце концов, «провисев» на воротах соперника весь второй тайм, «Бавария» ограничилась классным ударом Тиагу Алькантары, в этом сезоне поражающего цель исключительно на «Альянц Арене». «Бавария» впервые за два года не может победить в четырех кряду официальных матчах, и в воскресенье «Лейпциг» способен сократить отставание от лидера до шести очков.

«Боруссия» М — «Боруссия» Д — 2:3 (Штиндль, 43. Шмельцер, 48, в свои ворота — Ройс, 10, с пенальти. Обамеянг, 59. Рафаэл Геррейру, 87).

Если от «Баварии» титул никуда не денется, то еще один вылетевший из Лиги чемпионов представитель Германии сражается за третью строчку, гарантирующую место в групповом турнире следующего розыгрыша главного клубного трофея континента. В этой борьбе в пятницу Дортмунд получил подарок из Кельна, где местные «козлы» сыграли вничью с «Хоффенхаймом», после чего команде Томаса Тухеля оставалось лишь обыграть свою менхенгладбахскую тезку.

На помощь тренеру невольно пришел будущий подопечный — переходящий в стан «шмелей» летом Дауд. Его фол на Пулишиче, похоже, случившийся за линией штрафной, обернулся назначением пенальти, который реализовал беспощадный к бывшим одноклубникам Ройс. Гладбах пропустил от «хрустального» Марко уже пятый гол, и еще столько же раз он отдавал партнерам результативные передачи. Но если в без оставшегося в запасе Обамеянга было кому исполнить 11-метровый, то отсутствие ключевых защитников сказалось, и чудовищная ошибка Микеля Мерино позволила бледно игравшему Гладбаху отыграться, нанеся первый удар в створ.

Этот эпизод перевернул ход игры, которая после перерыва возобновилась автоголом Шмельцера. Тухелю пришлось поднимать со скамейки Обамеянга, и эта ставка сработала мгновенно. Двух минут хватило на то, чтобы вновь проявилось телепатическое взаимодействие габонца с Дембеле, который изумительным пасом в свободную зону организовал забившему 27-й гол снайперу чистый выход один на один. В концовке весы могли качнуться в любую из сторон: Бюрки остановил удар в упор, а ворота Цоммера после атаки Геррейру спасла штанга. Португалец чуть поправил прицел, и после подачи проводившего 50-й матч в бундеслиге Кастро головой подрезал мяч в дальний угол.

ИТАЛИЯ

«АТАЛАНТА» В ЕВРОПЕ И БЕСПОЛЕЗНЫЙ ХЕТ-ТРИК ИКАРДИ

«Аталанта» — «Болонья» — 3:2 (Конти, 3. Фройлер, 14. Кальдара, 75 — Дестро, 16. Ди Франческо, 61).

Команда из Бергамо как минимум на сутки опередила «Лацио» и поднялась на четвертое место, хотя даже лучший в сезоне стартовый отрезок с двумя голами к 14-й минуте не гарантировал подопечным Гасперини легкой жизни. «Аталанта» с удивительной легкостью пропускала от четырнадцатого клуба серии А, но, к счастью для хозяев, их защитники — самые результативные в ведущих европейских лигах. Оказавшийся в итоге победным гол Кальдары при подаче углового стал 16-м для игроков бергамской обороны. Да и про свою непосредственную работу они вспомнили вовремя: на последних минутах Спинаццола пришел на помощь Берише, после атаки Дестро выбив катившийся в пустые ворота мяч.

«Фиорентина» — «Интер» — 5:4 (Весино, 23, 64. Астори, 62. Бабакар, 70, 79 — Перишич, 28. Икарди, 34, 88, 90+1).

Перед игрой во Флоренции отставание миланцев от «Аталанты» составляло пять очков, и подопечные Стефано Пиоли обозначили решительные намерения. Они много атаковали, однако погасившие их стартовый порыв «фиалки» огрызнулись серией острых контратак, одна из которых завершилась прострелом бывшего защитника «Ростова» Милича на вколотившего мяч под перекладину Весино. Где были в этот момент защитники — непонятно, хотя чему удивляться, если «Интер» вот уже восемь туров не может сыграть на ноль?

Правда, Милич практически сразу не лучшим образом справился со своими непосредственными обязанностями. Лучший ассистент чемпионата Кандрева ложным замахом заставил защитника распластаться на газоне, а сам вложил мяч в ногу не имевшему права промахнуться Перишичу. Это был девятый голевой пас итальянца и десятый гол хорвата, который не играл столь результативно три года — со времен выступлений за «Вольфсбург». На волне этого успеха после классной проникающей передачи Жоау Мариу не упустил свой шанс Икарди.

При этом «Интер» постоянно спасал Ханданович, похоже, исчерпавший лимит удачи в момент отражения пенальти в исполнении Бернардески. Как показало недавнее дерби, сохранять преимущество черно-синие не умеют, так что гол отличившегося при подаче углового Астори напрашивался. Держать удар «Интер» тоже не способен, и поймавший кураж Весино завершил сольный проход и перепасовку с Борхой Валеро ударом в нижний угол. Так нокдаун преобразовался в нокаут за 74 секунды, а голы Бабакара выглядел уже форменным издевательством и приговором миланскому клубу — в Европе ему делать нечего даже с великолепным Икарди в атаке и с героической погоней на последних минутах.

ИСПАНИЯ

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ «АТЛЕТИКО»

«Эспаньол» — «Атлетико» — 0:1 (Гризманн, 73).

Конкурирующая с «матрасниками» за третье место «Севилья» в пятницу без видимого напряжения расправилась с «Гранадой» и догнала команду Диего Симеоне по набранным очкам. Сами же мадридцы отправились в гости к набравшему обороты и не теряющему надежду попасть в Лигу Европы «Эспаньолу». Травма, как выяснилось не отсрочила юбилей Филипе Луиса, который провел в Барселоне свой 300-й матч в ла лиге, и стал пятым бразильцем, добравшимся до этой впечатляющей отметки. Ранее ее преодолели такие мастера, как Роберто Карлос, Дани Алвес, Мауро Силва и Донату.

Игра же в полной мере соответствовала предматчевым комментариям о том, что «Эспаньол» всегда создает проблемы. «Попугаи» практически ни в чем не уступали «Атлетико», и по такой игре цена момента удвоилась. Тем обиднее было гостям, когда на 71-й минуте они решили чуть ли не завести мяч в ворота, и соперник героическими усилиями отбился. Правда, практически сразу Гризманн мастерски подстроился под рикошет и прошил вратаря ударом с лета в ближний угол, а заодно стал вторым после Бензема французом забившим 100 голов в чемпионате Испании.

ФРАНЦИЯ

«ПСЖ» СНОВА ПЕРВЫЙ, КАВАНИ — ЛУЧШИЙ В ЕВРОПЕ

«ПСЖ» — «Монпелье» — 2:0 (Кавани, 29. Ди Мария, 48).

Одержавшие восьмую победу подряд парижане продолжают погоню за проводящим фантастически сезон «Монако», а Кавани укрепляет лидерство в списке лучших бомбардиров ведущих европейских чемпионатов. У его ближайшего преследователя Месси 29 точных ударов, а уругваец, блестяще сыграв на опережение и воспользовавшись передачей Матюиди, довел свой лицевой счет до 31 гола. «Монпелье» же стал 27-м «быком», с которым расправился Матадор во время своей французской корриды. Как раз против стольких соперников и сыграл в лиге 1 Кавани.

Хорош был и другой южноамериканец — Ди Мария. Его обводящий удар из-за пределов штрафной стал украшением субботнего вечера, который парижане встретили на привычном для себя первом месте. Правда, у «Монако» не только на три очка, но и на два сыгранных матча меньше, и в воскресенье все поклонники «ПСЖ» будут болеть за «Лион». Полуфиналист Лиги Европы уже лишился шансов попасть через национальное первенство в чемпионскую лигу, однако ему еще надо в борьбе с «Марселем» сохранить за собой четвертое еврокубковое место.

ЦИФРЫ ДНЯ

6 из двенадцати своих голов в этом сезоне нападающий «Суонси» Фернандо Льоренте забил головой.

9-й дубль, начиная с прошлого сезона, сделал нападающий «Вильяррела» Седрик Бакамбу.

11 мячей в чемпионате Англии забил с начала года нападающий «Борнмута» Джош Кинг, уступающий по этому показателю только Ромелу Лукаку (14).

12 секунд потребовалось нападающему «Абердина» Адаму Руни, чтобы открыть счет с «Хайбернианом». Победа в этой игре принесла клубу из Эдинбурга первый за 17 лет выход в финал Кубка Шотландии.

13 секунд провел на поле Тед ван де Паверт («Зволле»), прежде чем забил самый быстрый гол текущего чемпионата Голландии среди выходивших на замену игроков.

30 лет в бундеслиге не фиксировались два покера в одном сезоне. Вслед за дортмунцем Обамеянгом четыре гола в одной игре забил нападающий «Вердера» Макс Крузе. В прошлый раз игрок бременцев делал покер в чемпионате Германии в 1986 году, когда отличился Франк Нойбарт.

75 мячей пропустила «Осасуна» — команда с худшей обороной в чемпионатах «большой пятерки».