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23 апреля 2017, 0:01 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Фиорентина» и «Интер» забили девять мячей на двоих в матче серии А

Футболисты «Фиорентины» на своем поле обыграли «Интер» в матче 33-го тура чемпионата Италии со счетом 5:4.

Футболисты Фиорентины на своем поле обыграли <span class=error>Интер</span> в матче 33-го тура чемпионата Италии со счетом 5:4. Увеличить
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У победителей забитыми голами отметились Давиде Астори, а также Хоума Бабакар и Матиас Весино, оформившие дубли в этой встрече. У «Интера» точные удары на счету Ивана Перишича и Мауро Икарди, оформившего хет-трик в матче.

Отметим, что на 52-й минуте игры нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески не забил пенальти.

После этой игры «Фиорентина», набрав 55 очков, занимает восьмую строчку в турнирной таблице серии А. «Интер», имея в активе 56 очков, находится на седьмом месте.

В следующем туре 30 апреля «Фиорентина» в гостях сыграет с «Палермо». В тот же день «Интер» примет на своем поле «Наполи».

22.04.2017 21:45 основной раунд: 33-й тур Artemio Franchi
Фиорентина 5:4 Интер
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Соуза Паулу Стефано Пиоли
Голы
23′ Матиас Весино (Х. Милич) 8
62′ Давиде Астори (Б. Валеро) 13
64′ Матиас Весино (Б. Валеро) 8
70′ Хума Бабакар (М. Весино) 30
79′ Хума Бабакар (К. Сальседо) 30
44 Иван Перишич (А. Кандрева) 28′
9 Мауро Икарди (Жоау Мариу) 34′
9 Мауро Икарди (И. Перишич) 88′
9 Мауро Икарди (А. Кандрева) 90+1′
Нереализованные пенальти
52′ Ф. Бернардески 10
Составы
Чиприан Тэтэрушану 12
75′ Давиде Астори 13
Хрвое Милич 31
Милан Бадель 5
78′ Карлос Санчес 6
Матиас Весино 8
Борха Валеро 20
Хума Бабакар 30
54′ Ненад Томович 40
Карлос Сальседо 18
58′ Федерико Бернардески 10
Йосип Иличич 72
82′ Кристиан Тельо 16
Себастьян Кристофоро 19
1 Самир Ханданович
25 Миранда
33 Данило Д`Амброзио
5 Роберто Гальярдини
6 Жоау Мариу
17 Гари Медель
87 Антонио Кандрева
9 Мауро Икарди
44 Иван Перишич
55 Юто Нагатомо 73′
23 Эдер
7 Жоффре Кондогбья 76′
77 Марсело Брозович
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 10
9 Удары в створ 6
7 Угловые 10
10 Фолы 11
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Паоло Валери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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