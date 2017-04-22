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22 апреля 2017, 23:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гризманн стал вторым французом, забившим 100 голов в испанской Примере

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн отличился в выездном матче 33-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом», открыв счет на 73-й минуте.

Форвард <span class=error>Атлетико</span> Антуан Гризманн отличился в выездном матче 33-го тура испанской Примеры с <span class=error>Эспаньолом</span> открыв счет на 73-й минуте. Увеличить
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26-летний Гризманн стал вторым французом, забившим 100 голов в испанской Примере. Ранее эта отметка покорилась только Кариму Бензема из «Реала». Сейчас на его счету 120 мячей в Примере.

Встреча завершилась минимальной победой «Атлетико». «Матрасники» (68 очков) занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» (49 баллов) находится на девятой строчке.

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