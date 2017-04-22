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26-летний Гризманн стал вторым французом, забившим 100 голов в испанской Примере. Ранее эта отметка покорилась только Кариму Бензема из «Реала». Сейчас на его счету 120 мячей в Примере.

Встреча завершилась минимальной победой «Атлетико». «Матрасники» (68 очков) занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» (49 баллов) находится на девятой строчке.