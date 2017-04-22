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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29520006/
22 апреля 2017, 23:17 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Лилля» разгромили «Генгам» в матче чемпионата Франции

Футболисты «Лилля» разгромили «Генгам» в матче 34-го тура чемпионата Франции.

Футболисты Лилля разгромили <span class=error>Генгам</span> в матче 34-го тура чемпионата Франции. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу на поле «Лилля», завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Голы забили Николя де Превиль (10-я минута, 35-я — с пенальти) и Эдер (66).

Результаты других матчей:

«Бордо» — «Бастия» — 2:0;.

«Дижон» — «Анже» — 3:2;.

«Кан» — «Нант» — 0:2;.

«Лорьян» — «Мец» — 5:1.

22.04.2017 21:00 основной раунд: 34-й тур Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Лилль 3:0 Генгам
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Франк Пасси Антуан Комбуаре
Голы
9′ Николя Де Превиль 12
35′ Николя Де Превиль 12
66′ Эдер 19
Составы
Майк Меньян 16
Себастьян Коршья 2
Франк Берья 18
Хуниор Алонсо 22
Ибраим Амаду 6
Шека 8
Николя Де Превиль 12
Эдер 19
82′ Марко Баша 25
Габриэл 4
68′ Маркуш Лопеш 17
Ив Биссума 21
74′ Рикардо Кишна 10
Наим Слити 27
1 Карл-Юхан Юнссон
3 Фернанду де Оливейра Марсал
6 Бессама Санко
22 Жонатан Мартинс Перейра
27 Матье Бодмер 17′
29 Кристоф Кербрат 35′
8 Люка До
21 Людовик Блас
19 Яннис Салибюр 64′
9 Александр Менди
24 Маркюс Коко 79′
26 Тибо Жиресс
11 Слоан Прива 64′
23 Джимми Бриан
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 10
9 Удары в створ 7
3 Угловые 8
13 Фолы 11
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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