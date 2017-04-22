Футболисты «Лилля» разгромили «Генгам» в матче чемпионата Франции
Футболисты «Лилля» разгромили «Генгам» в матче 34-го тура чемпионата Франции.
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Встреча, прошедшая в субботу на поле «Лилля», завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Голы забили Николя де Превиль (10-я минута, 35-я — с пенальти) и Эдер (66).
Результаты других матчей:
«Бордо» — «Бастия» — 2:0;.
«Дижон» — «Анже» — 3:2;.
«Кан» — «Нант» — 0:2;.
«Лорьян» — «Мец» — 5:1.
|22.04.2017 21:00
|основной раунд: 34-й тур
|Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Главные тренеры
|Франк Пасси
|Антуан Комбуаре
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|25
|Удары (всего)
|10
|9
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|8
|13
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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