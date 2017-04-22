«Спортинг» на выезде сыграл вничью с «Осасуной» в 33-м туре чемпионата Испании
Футболисты «Спортинга» сыграли вничью с «Осасуной» в выездном матче 33-го тура чемпионата Испании.
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Субботний матч в Памплоне завершился со счетом 2:2. В составе «Осасуны» гол забил Кенан Кодро (72-я минута), у «Спортинга» отличились Роберто Канелья (79) и Карлос Кастро (81). Еще один мяч в этой игре забил защитник «Спортинга» Хорхе Мере (19), отправивший мяч в собственные ворота.
«Осасуна» набрала 18 очков и занимает последнее место в турнирной таблице. «Спортинг» с 23 баллами идет на 18-м месте.
Следующий матч «Спортинг» проведет 25 апреля дома против «Эспаньола». «Осасуна» днем позже сыграет на выезде с «Барселоной».
|22.04.2017 19:30
|основной раунд: 33-й тур
|El Sadar Stadium
|Осасуна
|2:2
|Спортинг Х
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Петар Васильевич
|Руби
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|12
|1
|Удары в створ
|4
|1
|Угловые
|5
|25
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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