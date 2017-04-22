«Спортинг» на выезде сыграл вничью с «Осасуной» в 33-м туре чемпионата Испании

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Субботний матч в Памплоне завершился со счетом 2:2. В составе «Осасуны» гол забил Кенан Кодро (72-я минута), у «Спортинга» отличились Роберто Канелья (79) и Карлос Кастро (81). Еще один мяч в этой игре забил защитник «Спортинга» Хорхе Мере (19), отправивший мяч в собственные ворота.

«Осасуна» набрала 18 очков и занимает последнее место в турнирной таблице. «Спортинг» с 23 баллами идет на 18-м месте.

Следующий матч «Спортинг» проведет 25 апреля дома против «Эспаньола». «Осасуна» днем позже сыграет на выезде с «Барселоной».