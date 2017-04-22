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22 апреля 2017, 22:32 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Спортинг» на выезде сыграл вничью с «Осасуной» в 33-м туре чемпионата Испании

Футболисты «Спортинга» сыграли вничью с «Осасуной» в выездном матче 33-го тура чемпионата Испании.

Футболисты <span class=error>Спортинга</span> сыграли вничью с <span class=error>Осасуной</span> в выездном матче 33-го тура чемпионата Испании. Увеличить
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Субботний матч в Памплоне завершился со счетом 2:2. В составе «Осасуны» гол забил Кенан Кодро (72-я минута), у «Спортинга» отличились Роберто Канелья (79) и Карлос Кастро (81). Еще один мяч в этой игре забил защитник «Спортинга» Хорхе Мере (19), отправивший мяч в собственные ворота.

«Осасуна» набрала 18 очков и занимает последнее место в турнирной таблице. «Спортинг» с 23 баллами идет на 18-м месте.

Следующий матч «Спортинг» проведет 25 апреля дома против «Эспаньола». «Осасуна» днем позже сыграет на выезде с «Барселоной».

22.04.2017 19:30 основной раунд: 33-й тур El Sadar Stadium
Осасуна 2:2 Спортинг Х
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Петар Васильевич Руби
Голы
19′ Хорхе Мере 4
72′ Кенан Кодро (Р. Торрес) 19
15 Роберто Канелья 79′
9 Карлос Гарсия Кастро (Д. Чоп) 81′
Составы
Сальваторе Сиригу 25
90+1′ Хуан Рафаэль Фуэнтес 16
Карлос Клерк 21
Айтор Буньюэль 34
Санхурху Мате Ойер 6
Горан Чаушич 8
Серхио Леон 7
73′ Кенан Кодро 19
9′ Никола Вуядинович 22
Джон Мондрагон 37
75′ Роберто Торрес 10
Мигель Анхель Де лас Куэвас 20
49′ 56′ Фаусто Тьенса 14
Фран Мерида Перес 18
1 Иван Пичу Куэльяр
2 Дуглас
3 Жан-Сильвен Бабен
4 Хорхе Мере 62′
15 Роберто Канелья
22 Микель Весга
23 Бордонадо Мойсес Гомес 36′
24 Дуйе Чоп
6 Серхио Диас Альварес 70′ 45+1′
9 Карлос Гарсия Кастро
19 Карлос Кармона 63′
7 Виктор Родригес Ромеро
14 Хорхе Франко Бурги 89′ 71′
17 Акрам Афиф
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 12
1 Удары в створ 4
1 Угловые 5
25 Фолы 10
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Осасуна
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