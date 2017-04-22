«Антонио! Антонио!» «Челси» — в финале Кубка Англии
В полуфинале старейшего турнира планеты «Тоттенхэм» уступил лидеру
премьер-лиги.
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ЧЕЛСИ — ТОТТЕНХЭМ — 4:2 (2:1)
Голы: Виллиан, 5 (1:0). Кейн, 18 (1:1). Виллиан, 43 — с пенальти (2:1). Алли, 52 (2:2). Азар, 75 (3:2). Матич, 80 (4:2).
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Аке, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Виллиан (Азар, 61), Батшуайи (Диегу Коста, 61), Педро (Фабрегас, 74).
«Тоттенхэм»: Ллорис, Триппьер, Дайер, Алдервейрелд, Фертонген, Эриксен, Дембеле, Ваньяма (Нкуду, 80), Алли, Сон Хын Мин (Уокер, 68), Кейн.
Предупреждения: Алдервейрелд, 4. Алонсо, 45+3. Алли, 73. Канте, 90+3.
Судья: Аткинсон.
22 апреля. Лондон. Стадион «Уэмбли».
И СНОВА О СУДЬЯХ
Если вы уже насытились темой судейства за бешеную субботу, то не читайте два первых абзаца. Если еще голодны — сразу перенесемся в конец первого тайма лондонского дерби, когда арбитр Мартин Аткинсон дважды подряд принял спорные решения. Сперва Сон Хын Мин, по его мнению, снес в штрафной Мозеса — кореец в том эпизоде действительно не дотянулся до мяча, но и нигерийца не коснулся. А пенальти был назначен!
Виллиан 11-метровый реализовал, а следом «Челси» мог получить право на штрафной. Но на этот раз Аткинсон ошибся уже в пользу «Тоттенхэма» — Ллорис явно обхватил мяч руками за пределами своих владений, что
Все, тему судейства закрыли. Теперь давайте к футболу, тем более что матч выдался красочным — еще бы, ведь встречались два лидера
САМОЛЕТ ИМЕНИ КОНТЕ
Считается, что схемы с тремя защитниками ориентированы на оборону. Но «Челси» и «Тоттенхэм», которые в разных вариациях обычно используют расстановку 3−4−3, опровергают это мнение. Больше лондонских клубов в
Почти сразу же над «Уэмбли» показался самолет. Нет, на этот раз он не тащил за собой баннер с мантрой всех болельщиков «Арсенала» «Венгер вон!». Содержание этого послания было иным: «Антонио! Антонио!» Адрес понятен, хотя вряд ли Конте обратил внимание на этот баннер.
Как только самолет имени итальянца пропал с горизонта, «Тоттенхэм» забил. Кто же еще? Конечно, мэр Лондона Кейн! Теперь на счету английского форварда 21 гол в 24 дерби столицы. Феноменально!
БАЗУКА МАТИЧА
К перерыву Виллиан с пенальти вновь вывел «Челси» вперед, но уже тогда было ясно, что этот гол не будет последним. Мало кому удается сломить «Тоттенхэм» к концу первого тайма. Да что там — «шпор» вообще мало кому удавалось сломить в этом сезоне. Вот и на этот раз почти сразу после начала второй половины Алли увильнул от хваленой синей обороны и замкнул сладкую передачу Эриксена — 2:2.
«Шпоры» играли замечательно. Да и как может команда играть скверно, если она владеет мячом 65 процентов времени в матче с лидером
Оба финальных гола «Челси» оказались превосходными. Сперва подача углового обернулась точным ударом бельгийца….
…А затем Матич показал всему миру, что у него за пазухой прячется базука.
Четвертый гол окончательно убил «Тоттенхэм». Но, может быть, оно и к лучшему для «шпор»? В чемпионате лондонцы отстают от «Челси» всего на четыре очка и теперь будут сосредоточены только на одном турнире. Ну, а Конте и его команда — в финале!
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