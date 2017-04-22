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ЧЕЛСИ — ТОТТЕНХЭМ — 4:2 (2:1)

Голы: Виллиан, 5 (1:0). Кейн, 18 (1:1). Виллиан, 43 — с пенальти (2:1). Алли, 52 (2:2). Азар, 75 (3:2). Матич, 80 (4:2).

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Аке, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Виллиан (Азар, 61), Батшуайи (Диегу Коста, 61), Педро (Фабрегас, 74).

«Тоттенхэм»: Ллорис, Триппьер, Дайер, Алдервейрелд, Фертонген, Эриксен, Дембеле, Ваньяма (Нкуду, 80), Алли, Сон Хын Мин (Уокер, 68), Кейн.

Предупреждения: Алдервейрелд, 4. Алонсо, 45+3. Алли, 73. Канте, 90+3.

Судья: Аткинсон.

22 апреля. Лондон. Стадион «Уэмбли».

И СНОВА О СУДЬЯХ

Если вы уже насытились темой судейства за бешеную субботу, то не читайте два первых абзаца. Если еще голодны — сразу перенесемся в конец первого тайма лондонского дерби, когда арбитр Мартин Аткинсон дважды подряд принял спорные решения. Сперва Сон Хын Мин, по его мнению, снес в штрафной Мозеса — кореец в том эпизоде действительно не дотянулся до мяча, но и нигерийца не коснулся. А пенальти был назначен!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">В Кубке Англии тоже веселье: Мозес падает в чужой штрафной без контакта (пенальти), Льорис берет мяч руками там, где нельзя (нет свистка). <a href="https://t.co/0NN1inMRgV">pic.twitter.com/0NN1inMRgV</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/855830755120992256">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Виллиан 11-метровый реализовал, а следом «Челси» мог получить право на штрафной. Но на этот раз Аткинсон ошибся уже в пользу «Тоттенхэма» — Ллорис явно обхватил мяч руками за пределами своих владений, что вообще-то карается строго. Но не в этом случае.

Все, тему судейства закрыли. Теперь давайте к футболу, тем более что матч выдался красочным — еще бы, ведь встречались два лидера премьер-лиги. Не имеет значения, что игра проходила в рамках другого турнира — на полуфинальной стадии Кубок приобретает особую ценность. Хотя Антонио Конте выставил на матч неоптимальный состав и поберег Диегу Косту с Азаром. Зато у «Тоттенхэма» основа была даже мощнее обычной: Сон Хын Мин фактически играл левого защитника.

САМОЛЕТ ИМЕНИ КОНТЕ

Считается, что схемы с тремя защитниками ориентированы на оборону. Но «Челси» и «Тоттенхэм», которые в разных вариациях обычно используют расстановку 3−4−3, опровергают это мнение. Больше лондонских клубов в премьер-лиге забил только «Ливерпуль», и в очном противостоянии «шпоры» с «синими» раззабивались. Уже на пятой минуте Виллиан изумительно реализовал штрафной.

Почти сразу же над «Уэмбли» показался самолет. Нет, на этот раз он не тащил за собой баннер с мантрой всех болельщиков «Арсенала» «Венгер вон!». Содержание этого послания было иным: «Антонио! Антонио!» Адрес понятен, хотя вряд ли Конте обратил внимание на этот баннер.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Chelsea fans fly a banner over Wembley.<br><br>"Antonio! Antonio!"<br><br>They love their manager. <a href="https://t.co/09L2A7RVi9">pic.twitter.com/09L2A7RVi9</a></p>— Squawka News (@SquawkaNews) <a href="https://twitter.com/SquawkaNews/status/855824948669153280">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Как только самолет имени итальянца пропал с горизонта, «Тоттенхэм» забил. Кто же еще? Конечно, мэр Лондона Кейн! Теперь на счету английского форварда 21 гол в 24 дерби столицы. Феноменально!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Harry <a href="https://twitter.com/hashtag/Kane?src=hash">#Kane</a> GOAL <a href="https://twitter.com/hashtag/CHETOT?src=hash">#CHETOT</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Chelsea?src=hash">#Chelsea</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Tottenham?src=hash">#Tottenham</a> <a href="https://t.co/B24Z0IE7Oz">pic.twitter.com/B24Z0IE7Oz</a></p>— Mohd (@iMohd77) <a href="https://twitter.com/iMohd77/status/855825333643337728">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

БАЗУКА МАТИЧА

К перерыву Виллиан с пенальти вновь вывел «Челси» вперед, но уже тогда было ясно, что этот гол не будет последним. Мало кому удается сломить «Тоттенхэм» к концу первого тайма. Да что там — «шпор» вообще мало кому удавалось сломить в этом сезоне. Вот и на этот раз почти сразу после начала второй половины Алли увильнул от хваленой синей обороны и замкнул сладкую передачу Эриксена — 2:2.

«Шпоры» играли замечательно. Да и как может команда играть скверно, если она владеет мячом 65 процентов времени в матче с лидером премьер-лиги? Покеттино удалось поставить «Челси» в неудобное положение, но Конте был к этому готов. «Синие» даже на контратаках и «стандартах» смотрелись здорово — будто бы это их хлеб. Не хватало лишь качества, но оно появилось с выходом на поле Азара и Диегу Косты.

Оба финальных гола «Челси» оказались превосходными. Сперва подача углового обернулась точным ударом бельгийца….

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ar" dir="rtl">تشيلسي 3 & 2 توتنهام , هدف هازارد HD <a href="https://t.co/dN8nrhBmda">pic.twitter.com/dN8nrhBmda</a></p>— نواف العقيّل (@nawaf_oga) <a href="https://twitter.com/nawaf_oga/status/855842037270294532">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

…А затем Матич показал всему миру, что у него за пазухой прячется базука.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Matic?src=hash">#Matic</a> Goal <a href="https://twitter.com/hashtag/CHETOT?src=hash">#CHETOT</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Chelsea?src=hash">#Chelsea</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Tottenham?src=hash">#Tottenham</a> <a href="https://t.co/yEjTPOabFs">pic.twitter.com/yEjTPOabFs</a></p>— Mohd (@iMohd77) <a href="https://twitter.com/iMohd77/status/855843439665192964">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Четвертый гол окончательно убил «Тоттенхэм». Но, может быть, оно и к лучшему для «шпор»? В чемпионате лондонцы отстают от «Челси» всего на четыре очка и теперь будут сосредоточены только на одном турнире. Ну, а Конте и его команда — в финале!