«Боруссия» Д победила в Мёнхенгладбахе и вышла на 3-е место в Бундеслиге
Дортмундская «Боруссия» победила «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.
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Встреча проходила в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
У гостей отличились Марко Ройс (с пенальти), Пьер-Эмерик Обамейянг и Рафаэль Геррейро, у хозяев — Ларс Штиндль, а еще один мяч в свои ворота забил игрок «шмелей» Марсель Шмельцер.
«Боруссия» Д (56 очков) опередила «Хоффенхайм» (55 баллов) и вышла на третье место в турнирной таблице. «Боруссия» М (39 очков) — 10-я.
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22.04.2017 19:30
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основной раунд: 30-й тур
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Stadion im Borussia-Park
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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