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22 апреля 2017, 21:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Боруссия» Д победила в Мёнхенгладбахе и вышла на 3-е место в Бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» победила «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.

Дортмундская <span class=error>Боруссия</span> победила <span class=error>Боруссию</span> из Менхенгладбаха в матче 30-го тура немецкой <span class=error>Бундеслиги</span>. Увеличить
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Встреча проходила в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

У гостей отличились Марко Ройс (с пенальти), Пьер-Эмерик Обамейянг и Рафаэль Геррейро, у хозяев — Ларс Штиндль, а еще один мяч в свои ворота забил игрок «шмелей» Марсель Шмельцер.

«Боруссия» Д (56 очков) опередила «Хоффенхайм» (55 баллов) и вышла на третье место в турнирной таблице. «Боруссия» М (39 очков) — 10-я.

22.04.2017 19:30 основной раунд: 30-й тур Stadion im Borussia-Park
Боруссия М 2:3 Боруссия Д
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Дитер Хеккинг Томас Тухель
Голы
43′ Ларс Штиндль (А. Хан) 13
48′ Марсель Шмельцер 29
11 Марко Ройс 10′
17 Пьер-Эмерик Обамеянг (У. Дембеле) 59′
13 Рафаэл Геррейру (Г. Кастро) 87′
Составы
Янн Зоммер 1
Андреас Кристенсен 3
Янник Вестергорд 4
Оскар Вендт 17
Тобиас Штробль 5
Йонас Хофманн 23
Ларс Штиндль 13
Андре Хан 28
71′ 81′ Нико Эльведи 30
Юлиан Корб 27
9′ 64′ Махмуд Дахуд 8
Ласло Бенеш 22
71′ Ибраима Траоре 16
Патрик II Херрманн 7
38 Роман Бюрки 90+3′
6 Свен Бендер
13 Рафаэл Геррейру
28 Маттиас Гинтер
29 Марсель Шмельцер
37 Эрик Дурм
22 Кристиан Пулишич
27 Гонсало Кастро 54′
7 Усман Дембеле 87′
9 Эмре Мор
8 Нури Шахин 22′
24 Микель Мерино 79′
11 Марко Ройс 57′
17 Пьер-Эмерик Обамеянг
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 6
2 Угловые 4
8 Фолы 13
8 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Вольфганг Штарк (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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