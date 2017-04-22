«Боруссия» Д победила в Мёнхенгладбахе и вышла на 3-е место в Бундеслиге

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Встреча проходила в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

У гостей отличились Марко Ройс (с пенальти), Пьер-Эмерик Обамейянг и Рафаэль Геррейро, у хозяев — Ларс Штиндль, а еще один мяч в свои ворота забил игрок «шмелей» Марсель Шмельцер.

«Боруссия» Д (56 очков) опередила «Хоффенхайм» (55 баллов) и вышла на третье место в турнирной таблице. «Боруссия» М (39 очков) — 10-я.