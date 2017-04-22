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22 апреля 2017, 21:37 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Челси» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка Англии

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. «Челси» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счетом 4:2 в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу и вышел в финал турнира. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Встреча завершилась со счетом 4:2. Увеличить
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В составе победителей мячи забили Виллиан (5-я и 43-я — с пенальти, минуты), Эден Азар (75) и Неманья Матич (80). У проигравших отличились Гарри Кейн (18) и Деле Алли (52).

В полуфинале «Челси» встретится с победителем другого полуфинала, в котором 23 апреля также на «Уэмбли» встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Кубок Англии — старейший клубный турнир в мире, проводится с 1871 года. Больше всего побед в нем в активе у «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» (по 12), у «Тоттенхэма» — восемь, у «Челси» — семь.

Действующим победителем турнира является «Манчестер Юнайтед», который в прошлом году в дополнительное время переиграл «Кристал Пэлас» (2:1). «Челси» в прошлом сезоне выбыл из Кубка Англии на стадии ¼ финала, «Тоттенхэм» — в 1/8 финала.

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