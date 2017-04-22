«Челси» провёл 800-й официальный матч с Абрамовичем во главе клуба
Для владельца «Челси» Романа Абрамовича полуфинальный матч Кубка Англии с «Тоттенхэм Хотспур» стал 800 у руля клуба.
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Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой «Челси» со счётом 4:2.
Роман Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году и стал катализатором победной эпохи клуба в его новейшей истории. Под шефством Абрамовича лондонская команда по четыре раза выигрывала
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