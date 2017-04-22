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22 апреля 2017, 21:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» провёл 800-й официальный матч с Абрамовичем во главе клуба

Для владельца «Челси» Романа Абрамовича полуфинальный матч Кубка Англии с «Тоттенхэм Хотспур» стал 800 у руля клуба.

Для владельца <span class=error>Челси</span> Романа Абрамовича полуфинальный матч Кубка Англии с Тоттенхэм Хотспур стал 800 у руля клуба. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой «Челси» со счётом 4:2.

Роман Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году и стал катализатором победной эпохи клуба в его новейшей истории. Под шефством Абрамовича лондонская команда по четыре раза выигрывала Премьер-лигу и Кубок Англии, трижды Кубок лиги, дважды Суперкубок страны, а также по разу одерживала победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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