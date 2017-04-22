«МЮ» подтвердил серьезность травм Ибрагимовича и Рохо
«Манчестер Юнайтед» опубликовал на официальном сайте клуба данные первичного обследования нападающего Златана Ибрагимовича и защитника Маркоса Рохо.
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Видимо, что-то случилось...
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Медицинские тесты показали, что поврежденные связки у обоих игроков понесли значительный ущерб. Обоим игрокам предстоит пройди углубленное обследование, по итогам которого будет назван срок восстановления.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович может пропустить остаток сезона
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