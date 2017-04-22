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22 апреля 2017, 20:57 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«МЮ» подтвердил серьезность травм Ибрагимовича и Рохо

«Манчестер Юнайтед» опубликовал на официальном сайте клуба данные первичного обследования нападающего Златана Ибрагимовича и защитника Маркоса Рохо.

Манчестер Юнайтед опубликовал на официальном сайте клуба данные первичного обследования нападающего <span class=error>Златана</span> Ибрагимовича и защитника <span class=error>Маркоса</span> <span class=error>Рохо</span>. Увеличить
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Медицинские тесты показали, что поврежденные связки у обоих игроков понесли значительный ущерб. Обоим игрокам предстоит пройди углубленное обследование, по итогам которого будет назван срок восстановления.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может пропустить остаток сезона из-за травмы колена, полученной в ¼ финала Лиги Европы с «Андерлехтом».

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