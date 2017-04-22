«МЮ» подтвердил серьезность травм Ибрагимовича и Рохо

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Медицинские тесты показали, что поврежденные связки у обоих игроков понесли значительный ущерб. Обоим игрокам предстоит пройди углубленное обследование, по итогам которого будет назван срок восстановления.