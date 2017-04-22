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22 апреля 2017, 20:23 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Дубль Бакамбю принес «Вильярреалу» победу над «Леганесом» в чемпионате Испании

Футболисты «Вильярреала» одержали победу над «Леганесом» в 33-м туре чемпионата Испании.

Футболисты Вильярреала одержали победу над Леганесом в 33-м туре чемпионата Испании. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу на поле «Вильярреала», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Седрик Бакамбю (68-я, 92-я минута). У «Леганеса» гол забил Мигель Анхель Герреро (90).

«Вильярреал» с 57 очками идет на пятом месте. «Леганес», у которого 27 баллов занимает 17-ю строчку.

22.04.2017 17:15 основной раунд: 33-й тур Estadio de la Ceramica
Вильярреал 2:1 Леганес
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эскриба Фран Асьер Гаритано
Голы
68′ Седрик Бакамбу (Р. Сольдадо) 17
90+2′ Седрик Бакамбу (Хонатан дос Сантос) 17
9 Мигель Анхель Герреро (А. Буэно) 90′
Составы
Морено Андрес Фернандес 13
Перес Марио Гаспар 2
65′ Матео Пабло Музаккьо 5
Коста Хорда Хауме 11
Соберон Альваро Гонсалес 12
Мануэль Тригерос 14
Бруно Сориано 21
Седрик Бакамбу 17
76′ Роберто Сориано 20
Хонатан дос Сантос 8
87′ Роберто Сольдадо 9
Лопес Альварес Адриан 15
61′ Никола Сансоне 18
Самуэль Кастильехо 19
13 Эррерин Буисан Яго
3 Унаи Бустинса 73′
4 Адриан Марин
17 Виктор Диас
18 Пабло Инсуа Бланко
22 Димитриос Сиовас 90+3′
12 Эрик Моран 84′
9 Мигель Анхель Герреро
8 Аппелт Пирес Габриэл 70′
10 Альберто Буэно
19 Унаи Лопес 81′
16 Санчес Самуэль Гарсия
20 Лусиану 66′
24 Давид Тимор
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 4
3 Угловые 8
9 Фолы 19
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сантьяго Хайме Латре (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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