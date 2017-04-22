Дубль Бакамбю принес «Вильярреалу» победу над «Леганесом» в чемпионате Испании
Футболисты «Вильярреала» одержали победу над «Леганесом» в 33-м туре чемпионата Испании.
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Встреча, прошедшая в субботу на поле «Вильярреала», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Седрик Бакамбю (68-я, 92-я минута). У «Леганеса» гол забил Мигель Анхель Герреро (90).
«Вильярреал» с 57 очками идет на пятом месте. «Леганес», у которого 27 баллов занимает 17-ю строчку.
|22.04.2017 17:15
|основной раунд: 33-й тур
|Estadio de la Ceramica
|Вильярреал
|2:1
|Леганес
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Эскриба Фран
|Асьер Гаритано
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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