Дубль Бакамбю принес «Вильярреалу» победу над «Леганесом» в чемпионате Испании

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Встреча, прошедшая в субботу на поле «Вильярреала», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Седрик Бакамбю (68-я, 92-я минута). У «Леганеса» гол забил Мигель Анхель Герреро (90).

«Вильярреал» с 57 очками идет на пятом месте. «Леганес», у которого 27 баллов занимает 17-ю строчку.