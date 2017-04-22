«ПСЖ» выиграл восьмой матч в Лиге 1 подряд и обошёл «Монако» в турнирной таблице
«ПСЖ» выиграл у «Монпелье» в матче 34-го тура французской Лиги 1.
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Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счетом 2:0. «ПСЖ» выиграл восьмой матч в турнире подряд.
На исходе получаса игры Эдинсон Кавани открыл счет. На 48-й минуте Анхель Ди Мария удвоил преимущество парижан.
«ПСЖ» (80 очков) обошел «Монако» (77 баллов) и единолично возглавил турнирную таблицу французской Лиги 1, но у монегасков есть два матча в запасе. «Монпелье» (39 очков) идет 12-м.
Главные тренеры
|Эмери Унаи
|Жан-Луи Гассе
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|15
|9
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|5
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Микаэль Лесаж (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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