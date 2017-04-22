«ПСЖ» выиграл восьмой матч в Лиге 1 подряд и обошёл «Монако» в турнирной таблице

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Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счетом 2:0. «ПСЖ» выиграл восьмой матч в турнире подряд.

На исходе получаса игры Эдинсон Кавани открыл счет. На 48-й минуте Анхель Ди Мария удвоил преимущество парижан.

«ПСЖ» (80 очков) обошел «Монако» (77 баллов) и единолично возглавил турнирную таблицу французской Лиги 1, но у монегасков есть два матча в запасе. «Монпелье» (39 очков) идет 12-м.