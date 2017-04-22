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22 апреля 2017, 20:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«ПСЖ» выиграл восьмой матч в Лиге 1 подряд и обошёл «Монако» в турнирной таблице

«ПСЖ» выиграл у «Монпелье» в матче 34-го тура французской Лиги 1.

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Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счетом 2:0. «ПСЖ» выиграл восьмой матч в турнире подряд.

На исходе получаса игры Эдинсон Кавани открыл счет. На 48-й минуте Анхель Ди Мария удвоил преимущество парижан.

«ПСЖ» (80 очков) обошел «Монако» (77 баллов) и единолично возглавил турнирную таблицу французской Лиги 1, но у монегасков есть два матча в запасе. «Монпелье» (39 очков) идет 12-м.

22.04.2017 18:00 основной раунд: 34-й тур Parc des Princes
ПСЖ 2:0 Монпелье
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Эмери Унаи Жан-Луи Гассе
Голы
29′ Эдинсон Кавани 9
48′ Анхель Ди Мария 11
Составы
Кевин Трапп 1
Тиагу Силва 2
Преснель Кимпембе 3
Шеррер Кабелину Максвелл 17
Серж Орье 19
Тиагу Мотта 8
Блэз Матюиди 14
Эдинсон Кавани 9
90′ Марко Верратти 6
Джовани Ло Сельсо 18
81′ Хавьер Пасторе 10
Юлиан Дракслер 23
68′ 84′ Анхель Ди Мария 11
Родригес Моура Лукас 7
1 Лоран Пьоннье
4 Виторину Илтон
12 Лукаш Покорны
23 Норди Мукьеле
24 Жером Руссийон
10 Риад Будебуз
13 Эйе Скири
28 Стефан Сессеньон
7 Поль-Бастьен Лан 59′
11 Нанитамо Иконе
15 Стев Мунье 59′
20 Киган Долли
18 Исаак Мбенза 81′
19 Сулейман I Камара
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 15
9 Удары в створ 4
6 Угловые 6
10 Фолы 5
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Микаэль Лесаж (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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