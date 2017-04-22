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22 апреля 2017, 19:34 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Борнмут» разгромил «Мидлсбро» в 34-м туре АПЛ

Футболисты «Борнмута» на своем поле крупно переиграли «Мидлсбро» (4:0) в матче 34-го тура английской премьер-лиги.

Футболисты <span class=error>Борнмута</span> на своем поле крупно переиграли Мидлсбро (4:0) в матче 34-го тура английской <nobr>премьер-лиги.</nobr> Увеличить
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У победителей отличились Джошуа Кинг, Беник Афобе, Марк Пью и Чарли Дэниелс. Отметим, что на 20-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален уругвайский полузащитник гостей Гастон Рамирес.

После этой встречи «Борнмут» набрал 38 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Мидлсбро» с 24 очками в активе находится на 19-м месте в чемпионате.

22.04.2017 17:00 основной раунд: 34-й тур Vitality Stadium (Dean Court)
Борнмут 4:0 Мидлсбро
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Эдди Хоуи Стив Агнью
Голы
2′ Джошуа Кинг (М. Пью) 17
16′ Беник Афобе (Г. Артер) 9
65′ Марк Пью (Л. Кук) 7
70′ Чарли Дэниэлс (Р. Фрэйзер) 11
Составы
Артур Боруц 1
Саймон Фрэнсис 2
Стив Кук 3
Чарли Дэниэлс 11
Адам Смит 15
Марк Пью 7
Гарри Артер 8
Беник Афобе 9
44′ Дэн Гослинг 4
Льюис Кук 18
72′ Райан Фрэйзер 24
Джуниор Станислас 19
84′ Джошуа Кинг 17
Лис Муссе 31
12 Брэд Гьюзан
3 Джордж Френд 58′
4 Даниэль Айяла 67′
6 Бен Гибсон
25 Калум Чемберс
8 Адам Клейтон
19 Стюарт Даунинг
21 Гастон Рамирес 14′ 20′
17 Антонио Барраган 23′
34 Адам Форшоу
14 Мартен де Рон 38′
2 Фабиу да Силва
10 Альваро Негредо 80′
29 Рюди Гестед
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 5
10 Удары в створ 2
4 Угловые 3
4 Фолы 14
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Грэм Скотт (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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