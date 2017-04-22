«Борнмут» разгромил «Мидлсбро» в 34-м туре АПЛ
Футболисты «Борнмута» на своем поле крупно переиграли «Мидлсбро» (4:0) в матче 34-го тура английской
премьер-лиги.
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У победителей отличились Джошуа Кинг, Беник Афобе, Марк Пью и Чарли Дэниелс. Отметим, что на 20-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален уругвайский полузащитник гостей Гастон Рамирес.
После этой встречи «Борнмут» набрал 38 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Мидлсбро» с 24 очками в активе находится на 19-м месте в чемпионате.
|22.04.2017 17:00
|основной раунд: 34-й тур
|Vitality Stadium (Dean Court)
Главные тренеры
|Эдди Хоуи
|Стив Агнью
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|5
|10
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|3
|4
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Грэм Скотт (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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