«Борнмут» разгромил «Мидлсбро» в 34-м туре АПЛ

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У победителей отличились Джошуа Кинг, Беник Афобе, Марк Пью и Чарли Дэниелс. Отметим, что на 20-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален уругвайский полузащитник гостей Гастон Рамирес.

После этой встречи «Борнмут» набрал 38 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Мидлсбро» с 24 очками в активе находится на 19-м месте в чемпионате.