so proud of my little man❤️what a goal??⚽️siii Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Апр 21 2017 в 2:07 PDT

Во время встречи соперник нарушил правила на Роналду-младшем. Пострадавший решил исполнить удар самостоятельно. Он сделал несколько шагов назад и широко расставил ноги, повторив действия отца, которые тот выполняет, готовясь ударить со штрафного. В результате мальчик отправил мяч в ворота.