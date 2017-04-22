Класико жанра. Особое мнение о главной игре уик-энда

В моем подручном футбольном календаре время от времени появляются отметки напротив некоторых матчей. Например, из ближайших выделены «Ростов» — «Спартак», «Челси» — «Тоттенхэм», «Селтик» — «Рейнджерс», «Штутгарт» — «Унион», «Ньюкасл» — «Престон» и «Боруссия» М — «Айнтрахт» Ф. Но вот уже много лет ни галочка, ни плюсик, ни цветное подчеркивание не сопровождают в нем класико.

Причина точно та же, что и в случае московского дерби или финала Лиги чемпионов: мимо этой игры проскочить невозможно, она одновременно верстовой столб сезона, его маяк и станция на горизонте; снабдить ее строку в расписании условными обозначениями — все одно, что поставить «напоминалку» в телефоне про собственный день рождения или Новый год.

А еще поймал себя на мысли, что совсем не хочется вспоминать предыдущие класико. В современных технических условиях их можно без труда пересмотреть на досуге, окунувшись в любую эпоху — хоть в древние века, когда Кройф, еще игроком, громил «Реал» на его «Бернабеу» 5:0 в присутствии самого Бернабеу, хоть в многосерийную эпопею Гвардьола — Моуринью, заполонившую собой однажды всю весну. А в канун очередного класико ждешь только его, думаешь только о нем и ни о чем стародавнем. История — чертовски увлекательная штука, но «Реал» — «Барселона» — это всегда ближайшее будущее, неизведанное и, хочется верить, невиданное, а не прошлое. «Эх, вот раньше, помню, как они играли!» — о чем угодно можно так сказать, только не о класико.

Вовсе не важно, что исполнители главных ролей и декорации не меняются годами. Что Роналду вновь против Месси, а вокруг них по-прежнему Модрич, Неймар, Маскерано, Марселу. Величие спектакля в Малом или балетной постановки в Большом обусловлено тем, что бесподобные актеры их каждый раз играют, как впервые — и зритель смотрит тоже будто заново. «Реал» — «Барселона» — такой же шедевр, «Ромео и Джульетта» мирового футбола. И в какой бы раз игроки двух команд ни вышли на сцену, им непременно крикнут «браво» и вызовут на бис, а их сольные и совместные партии войдут в учебники и хрестоматии.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 33, 23.04.2017, 21:45 -:- Реал Барселона

Печально только, что в России нынешнюю постановку не увидят на больших экранах и в HD. Однако я не склонен ругать за это «принимающую сторону». Выдающиеся произведения искусства бесценны ведь только образно; у каждого из них, пусть это прозвучит прозаически, есть цена, и порой слишком завышенная. Увы. Зато сегодня праздник у «пиратов». Было бы интересно провести наутро соцопрос и выяснить, сколько любителей футбола все-таки сумели посмотреть класико.

Доведись мне сочинять эти заметки в газетный номер, я бы наверняка посвятил их полезным советам, где и как посмотреть класико без срывов картинки, с хорошей буферизацией и в приличном качестве. А продвинутая интернетная публика сама прекрасно знает все хитрые лазейки и ловкие ходы. Одного мне, честно признаюсь, будет не хватать — знакомых голосов в эфире. Почему-то именно класико, так уж повелось, мне нравится воспринимать в сочетании с комментариями Розанова, Поленова, Генича, а сейчас эфир могли украсить и наблюдения Карпина, и замечания Слуцкого. Но… Может, в следующий раз?

Евгений ЗЫРЯНКИН