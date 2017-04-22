Возвращение болельщиков, которое не помогло «Динамо»
В пятницу в Киеве прошло очередное «классико» украинского футбола. Киевское «Динамо» уступило донецкому «Шахтеру», тем самым продлив безрадостную очную серию с горняками до шести матчей — четыре поражения и две ничьи.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Шахтер» уже и так имел достаточно солидное преимущество над соперником в 11 баллов.
Киевляне не могут выиграть в чемпионате украинской
И, наконец,
Боюсь, что это поражение может еще больше загнать команду в угол, лишить остатков уверенности в себе.
У киевлян были все шансы на «камбэк». Пусть и не в масштабах чемпионата в целом.
Что получилось в итоге? Боюсь, что это поражение может еще больше загнать команду в угол, лишить остатков уверенности в себе.
Горняки, как уже отмечалось, играли этот матч спокойно, по результату. Они имели подавляющее преимущество в первые полчаса игры забили гол, могли отличиться еще, минимум, трижды. Это если брать во внимание самые опасные моменты. А потом сосредоточились на обороне и спокойно, практически без проблем, довели игру до победы. При этом было постоянно е ощущение того, что подопечные Фонсеки в любой момент могут прибавить и забить, если понадобится второй гол, третий… Не понадобилось.
Да, у киевлян были моменты в этом матче. У них был полноценный штурм ворот на последних минутах игры. Но, что примечательно, именно в эти минуты решающего штурма болельщики демонстративно потянулись к выходу. Некоторые из них (очень мало, но все же), были до такой степени обескуражены увиденным в первом тайме, что покидали трибуны даже не дожидаясь второго. Но «проплешины» на трибунах «Олимпийского» в концовке, еще до финального свистка, уж слишком бросались в глаза. Команда действительно высокого класса, каким и должно быть «Динамо», не может позволять себе подобного. Как подобного отношения со своей стороны к болельщикам, так и наоборот.
Поражение в таком ключе, когда принципиальный соперник имеет огромное преимущество и прикладывает ровно столько усилий, сколько необходимо, не «выпрыгивая из себя», больно бьет сразу по нескольким точкам. Киевляне долгое время искали свою игру, казалось нашли ее, начали стабильно добывать результат, немного сократили отставание от «Шахтера», практически убили интригу в борьбе за 2−3 место с «Зарей», безапеляционно указав луганчанам на их «бронзовую» позицию, вернули болельщика на стадион. И тут такой конфуз.
Когда еще команде Реброва подвернется удобный случай вернуть своего зрителя на стадион….
Кирилл Стадниченко
|21.04.2017 20:00
|Зрители 51730
|второй этап: 26-й тур с 1 по 6
|НСК Олимпийский
|Сергей Ребров
|Фонсека Паулу
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Константин Труханов (Украина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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