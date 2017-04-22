СМИ: Перес перед выборами президента «Реала» готовит звездный трансфер

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Президент Флорентино Перес перед очередными выборами планирует совершить громкую сделку. В качестве потенциальных новичков клуба называются Эден Азар из «Челси» и Кильян Мбаппе из «Монако», в качестве альтернативы рассматривается Антуан Гризманн из «Атлетико».

Данный ход — вполне в духе Переса, который стал президентом «Реала» в 2000 году, пообещав проводить политику «галактикос» и покупать каждый год одного звездного футболиста. Так клуб с 2000 по 2005 год пополняли Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Роналдо, Дэвид Бекхэм, Майкл Оуэн и Робинью.

В 2009 году Перес вернулся на пост президента мадридцев и привел Криштиану Роналду (за рекордную на тот момент сумму) и Кака. В 2013 году перед очередными выборами он приобрел в «Реал» Гарета Бэйла, побив собственный рекорд трансфера, а также Иско и главного тренера Карло Анчелотти.